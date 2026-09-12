Córdoba tiene la deuda pendiente de un proceso penal acusatorio para garantizar imparcialidad

La inaplazable modernización de la justicia penal en Córdoba exige una migración estratégica hacia un modelo adversarial puro, orientada a armonizar el rito local con los estándares imperativos del bloque de constitucionalidad. Esta adecuación trasciende la mera reforma normativa; representa una metamorfosis en la "lógica de trabajo" (según los engranajes de la arquitectura procesal moderna) que debe confrontar las "inercias inquisitivas" aún detectables en la praxis vigente. El presente artículo argumenta que la persistencia de estructuras híbridas degrada la garantía de imparcialidad y la eficiencia del sistema. A través de una propuesta de ingeniería jurídica desglosada en tres ejes sistémicos —cimientos estructurales, transparencia en la transición y excelencia en el contradictorio—, se busca consolidar un proceso donde la eficiencia investigativa y el respeto estricto a las garantías constitucionales operen de forma sinérgica y no antagónica.

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Marco Constitucional y Doctrina de la Corte Suprema

La supremacía constitucional no constituye un postulado meramente retórico, sino el estándar preclusivo que delimita la autonomía provincial en el diseño de sus instituciones procesales. Cualquier arquitectura rituaria que aspire a la validez debe erigirse sobre el respeto inconmovible a las garantías del debido proceso.

1. El Mandato de la CSJN

La obligatoriedad de adoptar un modelo acusatorio ha sido sellada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal" (20/09/2005). En dicho fallo, el Máximo Tribunal estableció que la manda constitucional de implementar el juicio por jurados y asegurar una "revisión amplia" de las sentencias conlleva el agotamiento del legado inquisitivo. La adopción del sistema acusatorio no es, por tanto, una sugerencia de política criminal, sino una inevitabilidad constitucional para garantizar la transparencia y la imparcialidad que el Art. 18 de la Constitución Nacional exige.

2. Principio de Imparcialidad y Art. 18 CN

La garantía de imparcialidad judicial requiere una separación tajante de funciones. Para salvaguardar el núcleo del debido proceso, es imperativo establecer una barrera infranqueable entre el órgano encargado de la investigación y el órgano de decisión. Solo mediante esta distinción funcional se asegura que el juzgador no contamine su juicio con los sesgos propios de la persecución penal, preservando la incolumidad del filtro constitucional.

3. Fundamentación Doctrinal

El diseño de la arquitectura judicial influye directamente en la legitimidad de la administración de justicia. El desafío de la reforma consiste en "equilibrar la máxima eficiencia investigativa con el más estricto respeto a las garantías constitucionales". Bajo este paradigma de optimización, la eficiencia no se logra mediante el atajo procesal, sino a través de una dinámica de "turbina" donde la fluidez de la información y el control mutuo entre las partes impulsan la calidad del resultado jurisdiccional.

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Diagnóstico Estructural: Las Alteraciones del Modelo Adversarial

El diagnóstico crítico permite identificar las "fricciones burocráticas" que, como óxido en los engranajes, degradan el servicio de justicia. El sistema actual presenta patologías estructurales que deben ser saneadas mediante una ingeniería jurídica de precisión.

1. Disfunciones y Asimetrías

Se observan "micro y macro alteraciones" que transforman el proceso en una estructura de "cañerías obstruidas". La burocracia y los trámites redundantes generan una fuga estructural de recursos y tiempo, provocando dilaciones que desnaturalizan la respuesta judicial. Frente a este "pasado" de trámites escritos y pesados, se impone un "futuro" de gestión ágil donde la simplificación procesal sea el motor de la justicia.

2. El Problema de la Confusión de Roles

La persistencia de la "Investigación Jurisdiccional" representa una ruptura física en el filtro constitucional del Art. 18 de la Constitución Nacional. La figura del "Juez Investigador" genera una confusión de roles que aniquila la imparcialidad; cuando el órgano juzgador asume facultades de instrucción, se produce una colisión de intereses que vulnera el derecho de defensa. La única solución técnica es la separación definitiva de funciones: el juez decide y el fiscal investiga.

3. Impacto en el Ciudadano

Estas estructuras obsoletas impiden un proceso transparente. La falta de claridad en las reglas de juego y la opacidad de los trámites redundan en una justicia lenta que el ciudadano percibe como ajena. La transición hacia un modelo puro no es solo una necesidad técnica, sino una exigencia de calidad democrática.

Ejes Sistemáticos para la Reforma Procesal

La reforma se concibe como un sistema de "engranajes indispensables", donde la integridad del conjunto depende de la perfecta sincronización de sus partes estructurales.

EJE I: Cimientos Constitucionales y Estructurales

Superación de la Investigación Jurisdiccional: Es imperativo declarar la inconstitucionalidad de cualquier intervención del juzgador en la fase de recolección de evidencia. Se defiende la transición hacia un Juez de Garantías puro, cuya jurisdicción sea exclusivamente rogada y limitada a decidir sobre peticiones de las partes, garantizando un control de legalidad sin comprometer su imparcialidad. Coherencia y Continuidad Persecutoria (Una Sola Voz Acusadora): El diseño actual sufre de una "ruptura en la transición" que opera como una pared burocrática. El cambio de fiscal entre la IPP y el Juicio provoca una pérdida crítica de información estratégica y fricciones innecesarias. Se propone la unidad de acción: el fiscal que instruye y conoce la génesis del caso debe ser quien sostenga la acusación en el debate, eliminando dilaciones y fortaleciendo la calidad de la persecución penal.

EJE II: Transparencia y el Puente al Juicio

Regulación y Simetría en el Legajo de Investigación: La igualdad de armas exige reglas claras de acceso y registro de la información. El legajo de investigación debe ser simétrico y transparente, eliminando las ventajas asimétricas que históricamente ha detentado la acusación durante la fase inicial. La Audiencia Preliminar de Control de Acusación: Este es el "puente fundamental" y actúa como un filtro procesal. Sus funciones son: Control Acusatorio: Evaluación del mérito de la acusación para habilitar el debate.

Evaluación del mérito de la acusación para habilitar el debate. Depuración Probatoria: Filtrado de "evidencia cruda", pruebas ilícitas o irrelevantes, impidiendo que estas contaminen la etapa de juicio.

Filtrado de "evidencia cruda", pruebas ilícitas o irrelevantes, impidiendo que estas contaminen la etapa de juicio. Ofrecimiento de prueba para el debate: de aquellas evidencias que las partes consolidaron durante la ipp y/o aquellas que no pudieron ser ingresadas al proceso , sustanciándolas en esta oportunidad para evitar dilaciones en el sistema actual, que absorbe los actos preliminares

de aquellas evidencias que las partes consolidaron durante la ipp y/o aquellas que no pudieron ser ingresadas al proceso , sustanciándolas en esta oportunidad para evitar dilaciones en el sistema actual, que absorbe los actos preliminares Economía Procesal: Fomento de salidas alternativas y acuerdos para evitar el dispendio jurisdiccional. Fase Unificada: Según el "Mapa Maestro de la Jurisdicción Penal", la Audiencia de Control es el hito que unifica la jurisdicción, cerrando la IPP y abriendo paso a un debate depurado y de alta calidad informativa. Solo resta conformar el tribunal, y fijar audiencia.-

EJE III: Excelencia en el Contradictorio

Plenitud del Contrainterrogatorio (Cross-examination): El derecho a interrogar y contrainterrogar a la totalidad de los testigos (de cargo y descargo) es la herramienta suprema para testear la credibilidad de la prueba oral. Deben eliminarse todas las barreras formalistas que limiten este test de veracidad, permitiendo que la información ingrese al juicio mediante un debate directo y abierto. Limitar por cierto en la práctica, el uso de preguntas aclaratorias Rigor Científico y Responsabilidad de Peritos: La igualdad de armas requiere que el perito oficial y el perito de control operen bajo el mismo estándar de exigencia. Se propone la aplicación del "Sello de Juramento" universal, equiparando la responsabilidad penal por falso testimonio y el peso ético de todos los expertos, asegurando que la prueba científica de descargo sea tan confiable y responsable para el tribunal como la que propone la fiscalía. Solo con cotejar la dinámica de los testigos, advertimos que si un testigo es de cargo, jura, y si es de descargo también.-

EJE IV: Fortalecimiento de Garantías:

Utilización temporal clausula defensiva:

Existe la necesidad, en resguardo del derecho de defensa, de utilizar la clausula defensiva desde el primer momento de la persecución penal, que señala que toda persona, tiene derecho a contar con un abogado de su confianza, y que si no lo tiene o propone se le designara un defensor penal público, con respeto del tiempo para hacerlo; que tiene derecho a hacer una comunicación y aviso a persona de confianza; que tiene derecho a guardar silencio y que todo lo que diga o haga podrá ser utilizado en su contra (clausula Miranda)

Conclusión

La modernización del proceso penal cordobés no constituye una opción de técnica legislativa, sino un imperativo ético y un mandato constitucional insoslayable. La nueva arquitectura adversarial, cimentada en la separación absoluta de funciones, el control riguroso de la acusación mediante el filtro de la audiencia preliminar y la excelencia en el contradictorio, garantiza un sistema de justicia a la altura de los desafíos contemporáneos. Adoptar esta "nueva lógica de trabajo" es el camino necesario para preservar la integridad dogmática de la arquitectura procesal y asegurar que el rito penal sea, efectivamente, el resguardo de la libertad y la realización de la justicia.-

PD.: No es necesario la creación de más edificios ni oficinas de gestión

*Profesor Adjunto Derecho Procesal Penal U.N.C; Cofundador de la cátedra de técnicas de litigación en audiencias orales universidad nacional de Córdoba; Becario del Programa de Formación de Reformas Procesales para Latinoamérica del Centro de Justicia de las Américas, O.E.A; Fiscal de Camara.