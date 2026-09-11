La UCR ampliará la denuncia contra el fiscal Iván Rodríguez tras la elevación a juicio a Barrelier

La UCR ampliará la denuncia contra el fiscal de instrucción Iván Rodríguez ante el Jurado de Enjuiciamiento, luego de que el fiscal Raúl Garzón cerrara la investigación por el femicidio de Agostina Vega y elevara la causa a juicio. El nuevo planteo incorporará como elemento central la forma en que Garzón recalificó y acumuló el expediente por un hecho ocurrido en 2025, que había estado en manos de Rodríguez y que tuvo como víctima a otra joven.

La legisladora radical Brenda Austin adelantó que presentará la ampliación al inicio de la próxima semana. El planteo buscará reforzar uno de los principales cuestionamientos formulados contra Rodríguez: la supuesta utilización de una “calificación legal benévola” en la causa que involucró a Claudio Barrelier en 2025 y que derivó en su liberación tras permanecer detenido durante 20 días.

El pedido de jury contra Rodríguez había ingresado el 8 de junio, aunque hasta el momento el Jurado de Enjuiciamiento no se expidió ante la denuncia. Ahora, la elevación a juicio dispuesta por Garzón suma un nuevo capítulo al expediente y vuelve a poner bajo la lupa la actuación del fiscal que intervino originalmente en el caso de la joven que logró escapar de la vivienda de Barrelier.

Dos causas, un mismo acusado

Garzón cerró ayer la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la menor de 14 años asesinada a fines de mayo en la casa de Barrelier, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Aunque las defensas y la querella paterna se oponen a la elevación a juicio, el fiscal avanzó con la acusación.

De esta manera, Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, es decir, femicidio. Además, la Fiscalía le atribuye la autoría del crimen y sostiene que otras cinco personas desplegaron conductas vinculadas con su ocultamiento.

Barrelier también está acusado de abuso sexual con acceso carnal. “Las pruebas en su contra son contundentes”, sostienen desde la Fiscalía.

Sin embargo, la acusación de Garzón contiene otro elemento que impacta directamente sobre el cuestionamiento a Rodríguez: el antecedente de 2025, cuando otra joven, Milagros, de 20 años, logró escapar semidesnuda de la casa de Barrelier.

Por ese episodio, ocurrido en la vivienda de barrio Cofico, Barrelier fue denunciado por privación ilegítima de la libertad luego de que la joven lograra huir tras haber sido retenida contra su voluntad. El acusado permaneció detenido durante 20 días, pero recuperó su libertad por disposición de la Justicia.

Aquella causa había estado en manos del fiscal Rodríguez. Ahora, al acumularse con la investigación principal, Garzón sostiene que los nuevos elementos obtenidos durante la pesquisa por el femicidio permitieron modificar sustancialmente la calificación legal del hecho ocurrido en 2025.

Barrelier responderá por privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma.

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Austin vuelve sobre Rodríguez

La decisión de Garzón es, para Austin, un elemento que refuerza la hipótesis planteada en la denuncia contra Rodríguez. La legisladora sostiene que el fiscal había optado en 2025 por una calificación que dejó a Barrelier frente a una escala penal más baja y que facilitó su posterior liberación.

“Dentro de las consideraciones que hizo el fiscal Garzón, toma el antecedente del año 2025 y también lo considera dentro de los delitos, en concurso real, de abuso sexual agravado con acceso carnal en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad. Y eso nos da la razón en uno de los puntos que nosotros planteamos en su momento en la denuncia que hicimos ante el Jury contra Rodríguez”, afirmó Austin en declaraciones a Perfil Córdoba.

La radical apuntó directamente al criterio utilizado en aquella investigación. “Uno de los ítems que habíamos identificado era la calificación legal benévola. Cuando el fiscal, luego de considerar los hechos, decide cuál es el delito por el cual va a imputar, tiene un abanico. Y en el caso de Barrelier había varios elementos: desde la privación ilegítima de la libertad, el abuso sexual y el abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, el uso de arma de fuego y los dichos de la propia víctima”, sostuvo.

Austin también puso el foco sobre la posibilidad de que aquella causa pudiera haber tenido derivaciones vinculadas con una eventual red de trata. “Si el fiscal hubiera considerado, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con trata, la escala penal de esos delitos hubiera sido no excarcelable. Entonces, obviamente, hubiera tenido, si hacía lo que tenía que hacer, más dificultades para dejarlo rápidamente en libertad como hizo”, planteó.

A partir de allí, la legisladora radical volvió sobre uno de los ejes centrales de la denuncia: la relación entre Rodríguez y el abogado defensor de Barrelier en aquella causa, Ricardo Moreno, dirigente y concejal del peronismo cordobés. “Nosotros sostenemos en la denuncia, y es lo que queremos que se investigue, que la presencia de un actor como Ricardo Moreno, que fue su abogado defensor en aquella oportunidad, hizo que Iván Rodríguez, el fiscal, actuara con cierta negligencia o poca diligencia”, dijo Austin.

La legisladora amplió el cuestionamiento al desempeño previo del fiscal y mencionó su actuación en una causa anexa por las muertes en el Hospital Neonatal. Sobre esa base, la opositora resumió la hipótesis que pretende que sea investigada por el Jurado de Enjuiciamiento: “Lo que nosotros construimos como hipótesis a investigar en la denuncia es, en palabras más simples, un fiscal del poder que actúa en defensa o a requerimiento del poder político”.

Y volvió sobre el caso Barrelier: “Nosotros creemos que esa idea de la calificación legal benévola, de haber usado una escala penal más baja, tuvo probablemente que ver o con que fue negligente en sus funciones o con que estuvo influenciado a hacerlo”.

Para Austin, la resolución de Garzón aporta ahora un elemento concreto a esa acusación. “Lo que nos da la razón hoy, con la elevación de la causa a juicio, es que efectivamente se quedó corto, claramente corto, y que esto que decimos calificación penal benévola efectivamente ocurrió”, sostuvo.

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Dichos de Garzón y Nayi

Consultado por la actuación de Rodríguez, Garzón evitó avanzar sobre la conducta de su colega, aunque confirmó que la investigación por el femicidio permitió incorporar elementos determinantes para revisar el expediente de 2025. “La tarea de investigación en el caso fue realmente profunda y llegó a establecer algunas constancias que impactaban en el hecho del año pasado. Y eso permitió modificar gravemente la calificación legal. Y esa es la situación que hoy también se ha formulado como acusación”, sostuvo el fiscal en declaraciones a Telenoche Córdoba.

Ante la consulta puntual sobre la actuación de Rodríguez, el fiscal marcó distancia. “No voy a eludir su pregunta, pero tampoco analizar la conducta de ningún colega. Sí decirle que era un hecho llamativamente grave”, afirmó. Y agregó: “No soy quién para evaluar la tarea de ningún colega. Para eso existen los organismos predispuestos para la evaluación de nuestro trabajo. Por allí escuché y sé que existen algunas denuncias. Está bien que existan. Está bien que se nos controle y que rindamos cuentas. Lo he dicho siempre”.

Por su parte, desde la querella de la madre de Agostina Vega, el abogado Carlos Nayi también cuestionó la actuación que tuvo la Justicia en el expediente de 2025 y vinculó la nueva acusación con la posibilidad de que Barrelier hubiera permanecido detenido.

Al conocerse la elevación a juicio, Nayi destacó que Barrelier también será juzgado por el hecho ocurrido el año pasado. “Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que hizo este fiscal se hubiera hecho el año pasado, este hombre está preso, condenado y hoy Agostina la tenemos con vida”, declaró a El Doce TV.

El frente político del Jury

El nuevo avance judicial vuelve a poner en escena una disputa que ya había escalado al plano político. A comienzos de junio, legisladores de nueve bloques opositores de la Unicameral formalizaron pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, a partir de las actuaciones vinculadas con el femicidio de Agostina Vega.

Las presentaciones reunieron firmas de representantes de la UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal e Izquierda Socialista-FITU. Los legisladores denunciaron un presunto “mal desempeño” en el ejercicio de las funciones de ambos fiscales y plantearon cuestionamientos sobre decisiones judiciales, presuntas omisiones investigativas y las relaciones que, según sostienen, podrían sugerir la influencia del poder político local.

Ahora, la UCR ampliará específicamente la denuncia contra Rodríguez. La decisión de Garzón de llevar a juicio a Barrelier por los hechos de 2025 le permite a la oposición volver sobre aquella actuación y colocarla en el centro del debate institucional.