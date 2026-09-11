“La tierra habla”: a 50 años del golpe de Estado, Córdoba busca poner nombre a los desaparecidos

Este viernes se presentó la campaña “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, una iniciativa interinstitucional destinada a incentivar a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 a aportar muestras genéticas que permitan avanzar en nuevas identificaciones. La propuesta articula al Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, el Poder Judicial Federal, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los Espacios de Memoria de la Provincia.

El acto se llevó a cabo en el Salón Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación del titular del Juzgado Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; autoridades de la Municipalidad de Córdoba; representantes del EAAF y de los Espacios de Memoria de la Provincia; querellantes y familiares de víctimas.

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La campaña surge a partir de los avances producidos en el marco de la denominada “Causa Enterramientos” y, especialmente, de los hallazgos de restos óseos realizados en Loma del Torito, dentro de la guarnición militar La Calera, en cercanías del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla.

Los hallazgos en Loma del Torito

Los trabajos desarrollados en el lugar permitieron identificar hasta el momento a 30 personas secuestradas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, existen restos que aún esperan ser identificados, por lo que ampliar el universo de muestras genéticas disponibles resulta fundamental para establecer nuevas identidades y brindar respuestas a sus familias.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó el carácter colectivo e interinstitucional de la iniciativa: “Esta campaña demuestra la importancia de poner todas las herramientas del Gobierno y de las instituciones al servicio de una búsqueda que lleva décadas. Detrás de cada identificación hay una persona, una familia y una historia que puede empezar a encontrar respuestas. Córdoba tiene un compromiso sostenido con la Memoria, la Verdad y la Justicia y vamos a seguir acompañando este proceso”.

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“Nuestra convicción es que el Estado tiene la obligación de colaborar con las instituciones y contribuir con el enorme trabajo que llevan adelante en este sentido. Por eso, en nombre del gobernador Martín Llaryora queremos decirles una vez más que acá estamos para acompañarlos en esta causa que es de todos los argentinos”, agregó el funcionario provincial.

Por su parte, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja puso en valor los avances alcanzados en la investigación y remarcó la importancia de incorporar nuevas muestras genéticas: “Esta campaña busca que la gente tome conocimiento a nivel público de esta necesidad. Queremos de que esto sea público para que cualquier persona que tenga un familiar se acerque y pueda dar las muestras”.

Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense destacaron que la participación de las familias es una herramienta indispensable para continuar el proceso científico de identificación. En ese sentido, remarcaron que la toma de muestras es gratuita, confidencial y se realiza exclusivamente con fines identificatorios.

“La convocatoria es a cualquier familiar, que tenga una víctima de desaparición forzada. Incluso, si tiene conocimiento sobre la historia de esa persona y es una persona que desapareció en Córdoba, aún más, porque de esta manera se suman datos genéticos que, al ser comparados con la información genética de los restos, propician o potencian la posibilidad de identificaciones”, explicó Silvana Turner, miembro del EAAF..

Una muestra que recuperó una identidad

Uno de los casos que demuestra la importancia de ampliar el banco de muestras genéticas es el de Ernesto Ferreyra, hijo de Andrés Ferreyra, secuestrado el 29 de marzo de 1976. En enero de este año, Ernesto se comunicó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y aportó una muestra de sangre. Ese aporte permitió avanzar en la identificación de su padre.

Su historia es protagonista del spot “Ernesto”, pieza central de la campaña, y permite dimensionar el valor que puede tener una muestra genética para las investigaciones que continúan abiertas. A 50 años del golpe de Estado de 1976, los recientes hallazgos vuelven a poner en el centro una búsqueda que atravesó décadas. Frente a la histórica pregunta “¿dónde están?”, la posibilidad de recuperar restos abre hoy otra pregunta fundamental: “¿quiénes son?”.

“La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre” busca llegar a aquellas familias que todavía no aportaron una muestra y fortalecer un trabajo sostenido entre organismos públicos, la Justicia, la ciencia, los Espacios de Memoria, familiares y organismos de Derechos Humanos.

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“Este es el compromiso que tenemos que asumir todos como sociedad, porque, si las políticas de Estado tienen mayor impacto cuando se trabaja de manera conjunta con otras instituciones”, resumió la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez.

Cómo aportar una muestra

Quienes tengan un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 pueden comunicarse con el Equipo Argentino de Antropología Forense: