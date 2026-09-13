Por qué ahora me avergüenzo de ser ciudadano de Eslovenia

El 9 de septiembre, Donald Trump dijo que pagaría a cada adulto estadounidense un “dividendo Trump” de 5.000 dólares si los republicanos conservan el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Trump hizo esta propuesta en la primera convención de su Partido Republicano celebrada específicamente para las elecciones de mitad de mandato, pero no quedó claro de inmediato cómo funcionarían los pagos ni si serían legales. Con aproximadamente 270 millones de adultos en Estados Unidos, la idea costaría alrededor de 1,35 billones de dólares. Si esto fue pensado como una broma o no, no importa: en ambos casos demuestra cuán lejos estamos de un espacio político liberal-democrático. Si Estados Unidos puede permitirse gastar más de un billón de esta manera, imaginemos cuánto se podría hacer si el plan fuera gastar de una manera similar a la de Mamdani, destinándolo a guarderías gratuitas, mejores servicios médicos para todos, etc.

Esta no fue la única locura de la convención: después del discurso de J. D. Vance, Trump intervino y exhortó a los asistentes a “hacer trampas como locos” para mantener a los republicanos en el control del Congreso… ¿Y qué hay de Vance? Dijo en una entrevista el 1 de septiembre de 2026: “Aunque no me sorprendería que estuviéramos viviendo el fin de los tiempos, lo que intento hacer es cumplir con la mayor cantidad posible de la obra de Dios ahora mismo, incluso si eso conduce al fin de los tiempos, ¿de acuerdo?”. El verdadero fin del mundo es esta declaración de Vance, especialmente las palabras “incluso si”: indican claramente la disposición de un individuo a contribuir conscientemente a la destrucción de nuestro mundo entero mediante aquello que él supone que es la obra de Dios. Estamos acostumbrados a escuchar esta postura de fanáticos musulmanes o de los ideólogos de Putin; ahora la escuchamos del vicepresidente de Estados Unidos.

Mi tercer caso de locura proviene de Israel. Siempre fui escéptico respecto de comparar el trato de Israel hacia los palestinos con el terror antisemita nazi, por lo que realmente me sorprendió cuando vi un videoclip publicado por Itamar Ben Gvir en septiembre de 2026 (y retirado rápidamente después): toda la textura de este clip evoca inequívocamente las imágenes de los campos de concentración nazis. Muestra al propio Ben Gvir de pie frente a un edificio rodeado de alambre de púas que parece la entrada a un campo, sosteniendo una pequeña caja negra con un botón rojo. Frente a la entrada hay una larga fila de palestinos de aspecto todavía normal, de pie sobre una cinta transportadora. Después de que Ben Gvir presiona el botón rojo, la cinta transportadora comienza a moverse y vemos a los mismos palestinos salir del edificio hacia un patio cerrado, delgados y angustiados… Aquí la obscenidad alcanza su punto máximo: mientras Israel condena cualquier comparación del genocidio de Gaza con el Holocausto nazi, su propia propaganda moviliza inequívocamente este paralelismo.

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Estos acontecimientos extraños son, por supuesto, anecdóticos, pero precisamente por eso señalan que el juego de las apariencias que estábamos jugando está llegando a su fin: las máscaras están cayendo más rápido que nunca. Putin llamó recientemente a Ucrania un Estado fantasma y propuso que Polonia, Hungría y Rumania se apoderen de sus partes occidentales, mientras Rusia toma el Este. Israel decidió construir un gran asentamiento nuevo al este de Jerusalén que divide Cisjordania en dos y, de ese modo, elimina de facto la solución de los dos Estados. La victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt no fue ninguna sorpresa; para mí, la única sorpresa es que no haya ocurrido antes. La palabra “alternativa” en el nombre del partido es crucial: para decirlo sin rodeos, la nueva derecha populista es el único gran partido que constituye una fuerza política genuina, que aborda las preocupaciones de la mayoría de una manera que incluye la movilización masiva y, por lo tanto, ofrece una alternativa real al orden existente, algo que alguna vez fue el ámbito de la izquierda. Uno de los lemas de AfD es: “Alles ist moeglich!”, ¡Todo es posible! A esto deberíamos responder: no, hay cosas que no son posibles, como el racismo abierto; se pueden hacer, pero si se hacen, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Las protestas inconsecuentes del centroizquierda alcanzan su punto culminante en los llamados a prohibir AfD por ser defensora de valores anticonstitucionales; ¿se puede caer más bajo que admitir la propia impotencia política?

No puedo dejar de señalar que Eslovenia, mi propio país, no solo participa activamente en este triste proceso, sino que ahora incluso desempeña un papel que no puede sino ser descrito como el de un caballo de Troya israelí en la destrucción de una Europa unida. El 30 de agosto de 2026, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó su agradecimiento al primer ministro Janez Janša por el veto de Eslovenia a una declaración conjunta de la UE que condenaba los planes de Israel en la Cisjordania ocupada: “Gracias, primer ministro Janša, por su valentía y claridad en medio de la hipocresía de la UE. ¡La UE permanece en silencio cuando Turquía, un miembro de la OTAN, ocupa ilegalmente la mitad de Chipre, un miembro de la UE! Sin embargo, cuando el pueblo judío quiere ejercer su derecho histórico a construir y vivir en su patria ancestral, la UE se indigna”, escribió Netanyahu en X.

Dejemos de lado la naturaleza problemática de las afirmaciones de Netanyahu: ¿qué ocurre con el derecho de la mayoría palestina sobre la tierra reclamada por Israel en nombre de ese derecho histórico? (Y, dicho sea de paso, hay que tener presente que los judíos fueron expulsados de Palestina por Occidente, Roma, no por los árabes). Lo que importa aquí es que el gobierno esloveno abandonó ahora el marco de la UE y entró en el eje Estados Unidos-Israel. El ministro de Relaciones Exteriores esloveno, Tone Kajzer, presenta este giro como un paso hacia “el enfoque realista utilizado por el gobierno en política exterior”, como un enfoque que “se enfrenta efectivamente a la realidad en lugar de ver el mundo tal como uno quisiera que fuera”. Kajzer actúa a menudo como “Janša con rostro humano”, predicando el diálogo, afirmando que las guerras terminan mediante conversaciones y negociaciones, no mediante exclusiones; sin embargo, el nuevo gobierno declaró inmediatamente que “congelará” las relaciones con Palestina, que había sido reconocida como Estado por el gobierno anterior; por lo tanto, aquí no hay diálogo…

Kajzer criticó aquí implícitamente la política exterior más idealista, en su opinión, que practicó el anterior gobierno de Robert Golob, el mejor gobierno que tuvo Eslovenia en su breve historia, al reconocer a Palestina como Estado. En contraste con Golob, el gobierno de Janša jura por el realismo en las relaciones internacionales: «Los intereses son la única constante en las relaciones internacionales», explicó Kajzer, sonando más como Keyzer Söze de Los sospechosos de siempre. Como señalaron muchos comentaristas, el problema con los “intereses” mencionados por Kajzer es que son más los intereses de Israel que los intereses de Eslovenia. Cuando Eslovenia proclamó su independencia, Jože Pučnik, un disidente que desempeñó un papel importante en el proceso, dijo: “Yugoslavia ya no existe. Ahora se trata de Eslovenia”. Un comentarista mordaz lo parafraseó: “Eslovenia ya no existe. Ahora se trata de Israel”. También hay razones de política interna para el giro de Janša hacia el eje Estados Unidos-Israel. La empresa israelí de espionaje “privada” Black Cube, que de facto realiza para el gobierno tareas que el gobierno no puede admitir públicamente, intervino en procesos políticos no solo en Eslovenia sino también en muchos grandes países de Europa occidental. No es de extrañar que existan amenazas provenientes de círculos cercanos a la coalición gobernante de que Golob debería ser procesado, ya que actuó en contra de los intereses eslovenos.

Janša y Kajzer predican así un pragmatismo implacable: rechazan la política basada en principios por considerarla idealismo; vivimos en un mundo cruel en el que no hay lugar para principios morales universales, por lo que lo único que importa en última instancia son los intereses de Eslovenia. Sin embargo, la elección radical que hizo el gobierno de Janša no puede deducirse de ningún modo de principios pragmáticos abstractos: se basa en una visión precisa de derecha que percibe a la Unión Europea como un proyecto liberal-democrático obsoleto y se aferra a los ideales de solidaridad internacional cuyo tiempo ya pasó; a veces, esta visión va incluso más lejos y sospecha que la burocracia de Bruselas ya está infectada por el comunismo. Hace un par de décadas oponíamos la democracia liberal al totalitarismo comunista; ahora la propia democracia liberal es percibida como una máscara del totalitarismo comunista.

A propósito del 250.º aniversario de Estados Unidos, Trump atacó repetidamente al comunismo como la principal amenaza para Estados Unidos en la actualidad; en un solo discurso, mencionó el comunismo decenas de veces. Siguió aquí a Viktor Orbán, quien, mientras aún estaba en el poder, también afirmó repetidamente que la administración de la UE en Bruselas ya estaba controlada por los comunistas. Los comentaristas realistas descartaron este anticomunismo recién descubierto como una exageración ridícula: el programa de los Socialistas Democráticos en Estados Unidos no es más que una modesta socialdemocracia anticuada, y además están muy lejos de tomar el control de Estados Unidos… Sin embargo, creo que, aunque Trump pueda pensar en privado que está exagerando y que simplemente se refiere a la amenaza comunista para asustar a los votantes, en un sentido más profundo tiene razón. Si, en el actual orden neofeudal posliberal, uno se toma en serio e intenta implementar medidas socialdemócratas, tales medidas, incluso si se limitan a demandas locales surgidas de una gran ciudad o de una parte del Estado, plantean efectivamente una amenaza para todo el sistema global. Tales medidas, si se implementaran seriamente, exigirían medidas adicionales que socavarían cada vez más el sistema. Así que, para decirlo sucintamente, el sistema global solo puede sobrevivir si abandona gradualmente el Estado de bienestar liberal-democrático.

Eslovenia ha elegido el eje antieuropeo Estados Unidos-Israel en un momento preciso: después de la caída del régimen de Orbán en Hungría. La ironía suprema es que Netanyahu tiene razón en cierto sentido acerca de la hipocresía de la UE: apoya a Israel, vendiéndole armas, etc., mientras pretende condenar su política. Eslovenia rompió con la UE porque ahora hay señales de que la UE está adoptando una postura un poco más basada en principios respecto de los crímenes de guerra israelíes, lo que llevó a Netanyahu a hacer la afirmación absurda de que el Reino Unido, que prohibió la importación de productos fabricados por los colonos en Cisjordania, es el primer Estado musulmán con armas nucleares. La coalición gobernante de Eslovenia se vio así obligada a devolver a Israel su deuda por la ayuda electoral de Black Cube utilizando su poder de veto para bloquear la condena de la UE a lo que Israel está haciendo en Cisjordania.

Por esta razón, y a pesar de mi amor por el pueblo esloveno, ahora, por primera vez en mi vida, me avergüenzo de ser ciudadano esloveno.