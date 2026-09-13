Radiografía del ‘caso Master’: la trama de corrupción que jaquea las elecciones en Brasil

El gigante de Sudamérica atraviesa una de las crisis institucionales más graves y convulsas de su historia reciente a menos de un mes de medirse en las urnas.

Lo que comenzó como una investigación financiera tradicional en torno al colapso y desfalco del Banco Master –estimado en millones de dólares– se ha transformado en un sismo político transversal que golpea simultáneamente al Poder Judicial, al Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva y a la oposición liderada por el candidato de la derecha, Flavio Bolsonaro.

El epicentro del terremoto se sitúa en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, que tradicionalmente ha actuado como árbitro supremo de la democracia brasileña, pero que hoy se encuentra fracturada por una guerra interna sin precedentes.

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La mecha se encendió cuando un informe de inteligencia de la Policía Federal (PF) sacó a la luz mensajes telefónicos comprometedores del banquero Daniel Vorcaro –dueño del Master– dirigidos al celular del influyente magistrado Alexandre de Moraes.

En esos mensajes, Vorcaro solicitaba abiertamente auxilio para bloquear investigaciones, eludir prisiones preventivas y presionar a organismos de control. A esto se sumaron revelaciones sobre millonarios contratos de servicios legales firmados entre el Banco Master y el despacho de la esposa de Moraes, encendiendo las alarmas de conflicto de interés y tráfico de influencias.

Se profundiza el caos. El juez André Mendonca (designado en su momento por Jair Bolsonaro) asumió un rol activo en la causa y ordenó desclasificar los informes que comprometían a De Moraes.

A su vez, De Moraes contraatacó intentando involucrar a Mendonca en investigaciones paralelas. Como respuesta, Mendonca suspendió al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, acusando a la institución de espionaje ilegal.

Horas más tarde, el juez Flavio Dino (cercano al oficialismo) revirtió la medida y restituyó al jefe policial, generando una parálisis operativa y un choque de competencias que obligó al presidente de la Corte, Edson Fachin, a intervenir de emergencia para congelar temporalmente los procesos cruzados.

Elecciones contaminadas. La proximidad de los comicios de octubre, donde Lula da Silva busca la reelección y se disputa voto a voto una reñida segunda vuelta frente a la derecha representada por el clan Bolsonaro, convierte al caso Master en una amenaza directa para la estabilidad democrática.

A diferencia de crisis pasadas donde los escándalos solían golpear de manera focalizada a un solo sector político, el entramado del Banco Master opera como un factor de contaminación generalizada.

El bolsonarismo se convirtió en el principal implicado cuando las investigaciones revelaron giros y solicitudes de financiamiento millonarias hechas por Flavio Bolsonaro a Vorcaro –justificadas por el candidato como pagos para una película biográfica sobre su padre–, debilitando el discurso anticorrupción que enarbola la derecha.

Por el flanco oficial, las sospechas sobre magistrados clave que fueron baluartes en la defensa del sistema democrático frente al golpismo erosionan la confianza pública en la neutralidad de los órganos de justicia y control electoral.

Que la cúpula judicial esté envuelta en acusaciones mutuas de espionaje, abuso de autoridad y favores a banqueros, destruye la seguridad jurídica.

Como alertó un manifiesto firmado por unas tres mil entidades empresariales brasileñas, cuando se cuestiona la legitimidad de los jueces, “todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”.

Guerra sucia. Los candidatos utilizaron el escándalo en su provecho. Mientras el presidente Lula exige levantar el secreto de sumario para evitar “filtraciones selectivas” que busquen manipular el clima electoral, el sector bolsonarista califica las decisiones de restitución policial como intervenciones groseras del oficialismo en la justicia.

Esto desplazó el debate político sobre propuestas económicas y sociales hacia una peligrosa narrativa de ruptura institucional: cada sector acusa al adversario de intentar ganar los comicios en los tribunales y no en las urnas.

El caso Master dejó de ser un simple expediente sobre quiebras fraudulentas para convertirse en una bomba de tiempo sistémica que ha mellado fuertemente la credibilidad de los dos principales contendientes.

Hay un detalle importante que aportan los analistas de Quaest. El escándalo actúa como un catalizador del sentimiento antisistema. Al verse salpicados tanto ministros afines al establishment judicial como figuras de la oposición derechista, el electorado percibe una descomposición generalizada en los poderes de Brasília.

Con un electorado profundamente polarizado y un arbitraje judicial bajo extrema sospecha, la gran incógnita es si las instituciones brasileñas tendrán la resiliencia necesaria para contener el desgaste antes de que el país se vuelque a las urnas el 4 de octubre.

Las encuestas marcan un escenario muy disputado en el balotaje

D.V.

Las mediciones publicadas esta semana por las principales encuestadoras de Brasil demuestran que el electorado está sumamente polarizado de cara a los comicios presidenciales.

Los datos confirman que, si bien el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene al frente en la intención de voto para la primera vuelta, su ventaja se achicó frente al avance sostenido del senador de derecha Flavio Bolsonaro.

Primera vuelta. Los sondeos reflejan un escenario de primera vuelta aún en manos del mandatario actual.

Datafolha: Lula encabeza la intención de voto con el 39%, seguido de cerca por Flavio Bolsonaro con el 35%.

AtlasIntel/Bloomberg: da a Lula un 43% y a Bolsonaro un 37,4%, registrando además avances de candidaturas terceras como la del psiquiatra y escritor Augusto Cury (en torno al 6,6%).

Quaest: sitúa a Lula con el 36% y a Bolsonaro con el 29% en sus escenarios principales.

Nexus / BTG Pactual: coloca a Lula con el 39% frente al 33% o 35% de Bolsonaro según el corte de la muestra.

Segunda vuelta. Prácticamente todos los sondeos coinciden en que, de llegarse al balotaje, la contienda se transformará en un empate técnico absoluto dentro del margen de error.

Datafolha muestra un 46% para Lula frente a un 44% para Bolsonaro.

AtlasIntel ubica a Bolsonaro ligeramente arriba con 46,4% y a Lula con 46,2%.

Quaest registra un empate numérico exacto del 41% para ambos contendientes en un eventual balotaje.

Los analistas apuntan a que la reducción de la brecha se explica por una disputa muy polarizada donde los votantes independientes y los estados clave como Minas Gerais definirán el resultado final.