Entre el descontrol y la estrategia política, Trump abruma con disparatados posteos en su red social

Las maratones digitales de Donald Trump en Truth Social han vuelto a encender las alarmas políticas y a reavivar el debate sobre su estabilidad cognitiva. Con jornadas donde acumula decenas de publicaciones a un ritmo vertiginoso –como los flujos hiperactivos registrados durante el fin de semana largo de septiembre–, la discusión sobre su capacidad para gobernar escaló con fuerza en los medios.

The New York Times puso el foco de manera sistemática en cómo la fatiga y estas conductas reflejan el impacto de la edad en el ejercicio del poder, desatando la furia del mandatario, quien tilda los informes de “sediciosos”.

El raid de posteos del lunes 7 ofreció una ventana directa a la inusual narrativa del mandatario. Durante esas jornadas de alta tensión digital, Trump combinó mensajes de índole comercial con extravagantes creaciones de inteligencia artificial y alteraciones geopolíticas.

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Difundió imágenes que rebautizaban territorios o anexaban zonas estratégicas, incluyendo mapas donde Canadá y Groenlandia aparecían bajo la bandera de Estados Unidos, además de renombrar el Lago Ontario como “Lake America” y proponer a Nuevo México como “New America”. Asimismo, alteró la silueta geográfica de Irán para darle la forma de su propio perfil facial.

En el plano comercial, utilizó la plataforma para lanzar advertencias tajantes, anunciando por ejemplo que el fabricante de aeronaves canadiense Bombardier ya no podría vender sus productos en el mercado estadounidense, agitando tensiones bilaterales en plena madrugada digital.

Compartió imágenes surrealistas rodeado de robots de combate con la leyenda “Give themnightmares” (Darles pesadillas), montajes de sí mismo jugando al hockey sobre hielo diciéndole al primer ministro canadiense “Get up, Governor” tras derribarlo, y diseños de uniformes para la Space Force inspirados estéticamente en la sátira fascista de StarshipTroopers, lo que desató burlas sobre una supuesta fuerza “espacial nazi”.

Publicó fotomontajes inverosímiles cabalgando a la par del primer presidente de EE. UU., George Washington, o invitándolo a conversar al Despacho Oval, además de imágenes donde se apropiaba unilateralmente de la Luna con la frase “The Moon is Ours”.

Analistas de redes sociales señalan que el volumen y el tono de las publicaciones de Trump lo ubican en una categoría completamente atípica en comparación con cualquier otro líder mundial, cuyos equipos de comunicación suelen mantener filtros institucionales estrictos.

Influencers y críticos demócratas no han tardado en calificar estos despliegues como posibles “episodios de salud mental”, desempolvando debates sobre los mecanismos constitucionales de idoneidad en el cargo.

En contraste, los sectores leales y simpatizantes del movimiento MAGA defienden la hiperactividad digital del mandatario como una muestra de autenticidad inapelable, transparencia directa y vitalidad inagotable.

Lo cierto es que cada uno de estos raides digitales realimenta de manera inevitable las dudas sobre los límites entre la estrategia política y la estabilidad mental en la alta política contemporánea.