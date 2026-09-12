El Brasil que propone Lula y el que busca Flávio Bolsonaro: dos modelos frente a una elección decisiva

Brasil se encamina a una elección que puede definir el rumbo del país durante los próximos cuatro años. Lula da Silva busca un nuevo mandato y Flávio Bolsonaro se presenta como el principal candidato de la oposición, en una campaña que se volvió cada vez más competitiva.

La primera vuelta será el domingo 4 de octubre de 2026. Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados volverán a enfrentarse en un balotaje el domingo 25 de octubre, según el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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A poco más de tres semanas de las elecciones, Lula mantiene una ventaja en la primera vuelta, aunque Flávio recortó la distancia. Un sondeo de Datafolha difundido el 11 de septiembre ubicó al presidente en 39% y al senador del Partido Liberal en 35%. En un eventual balotaje, Lula obtiene 46% y Flávio 44%, una diferencia dentro del margen de error.

Detrás de esa disputa electoral aparecen dos proyectos con prioridades muy diferentes: Lula propone la continuidad de un Estado activo, con fuerte presencia en la economía y en las políticas sociales. Flávio pone el foco en la seguridad, la propiedad privada, la reducción de impuestos y un mayor protagonismo del sector privado.

Lula: un Estado activo y mayor autonomía internacional

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato presidencial. Fue presidente entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023, cuando derrotó a Jair Bolsonaro. Su programa de gobierno plantea continuar y profundizar buena parte de las políticas de su actual gestión. El documento presentado ante el TSE tiene 84 páginas y aborda economía, desigualdad, educación, salud, seguridad, producción agrícola, ambiente y política exterior.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) propone un Estado con un papel central en la economía, capaz de impulsar inversiones, financiar sectores estratégicos y ampliar las políticas sociales. A la vez, plantea mantener el equilibrio fiscal, reducir las desigualdades y fortalecer la producción nacional.

En Educación, propone ampliar la jornada escolar y en Salud busca fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS). Para combatir el crimen organizado, su programa prioriza la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la inteligencia y el intercambio de información.

La política exterior también ocupa un lugar central. Lula plantea una mayor autonomía frente a las grandes potencias y reivindica el papel de Brasil en el Mercosur, los BRICS y la integración sudamericana.

La soberanía tomó más peso en su discurso a partir de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El programa también plantea fortalecer sectores estratégicos, entre ellos la energía, los minerales y la industria nacional.

El agro, otra pieza clave del proyecto de Lula

Brasil es una potencia agrícola y el campo ocupa un lugar importante en ambos programas.

Lula propone mantener el papel del Estado a través del crédito y programas como el Plano Safra. También busca fortalecer la agricultura familiar, promover incentivos vinculados a prácticas ambientales y reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes.

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El objetivo es combinar producción, seguridad alimentaria y desarrollo con políticas ambientales.

Flávio Bolsonaro: seguridad, propiedad privada y menos impuestos

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro y el hijo mayor de Jair Bolsonaro. Su candidatura representa la continuidad del bolsonarismo, aunque con una plataforma propia centrada en seguridad, libertad económica, propiedad privada y reducción de la burocracia.

La seguridad es uno de los principales ejes de su campaña. Flávio propone endurecer las penas, ampliar la capacidad de las cárceles y reforzar el combate contra las organizaciones criminales.

Su programa contempla la creación de 500.000 nuevas plazas penitenciarias durante cuatro años y la construcción de cinco cárceles federales de máxima seguridad. También plantea reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal para determinados delitos.

Además, propone considerar a las principales organizaciones criminales brasileñas como grupos narcoterroristas y reforzar el control de las fronteras con participación de las Fuerzas Armadas y nuevas herramientas tecnológicas.

Su política de seguridad se diferencia de la de Lula por el peso que le da al endurecimiento de las penas y al sistema penitenciario.

Menos Estado y más protagonismo privado

La economía es otro de los puntos en los que los candidatos presentan diferencias claras. Flávio plantea reducir impuestos y burocracia, facilitar el acceso al crédito y generar mejores condiciones para la inversión privada. Su programa busca fortalecer el emprendimiento y dar mayor previsibilidad a las empresas.

En el agro propone ampliar el seguro rural, facilitar la reestructuración de deudas y mejorar el almacenamiento y la infraestructura. También pone el foco en la seguridad jurídica de la propiedad y en una mayor participación del capital privado.

Hay, sin embargo, algunos puntos de coincidencia. Los dos candidatos consideran estratégico al campo, buscan mejorar la infraestructura y el almacenamiento, y plantean reducir la dependencia de Brasil de los fertilizantes importados.

Qué puede cambiar para la Argentina

El resultado tendrá consecuencias más allá de Brasil. El país es el principal socio comercial de la Argentina y una de las economías más importantes de la región, por lo que un cambio de gobierno podría modificar la relación bilateral y el funcionamiento del Mercosur.

La disputa ya tiene una dimensión política para la Argentina. Javier Milei manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras mantiene una relación distante con Lula.

Además, ambos países son socios y competidores en sectores como la soja, el maíz y la carne. Las decisiones que tome el próximo gobierno brasileño sobre producción, infraestructura, comercio exterior y Mercosur pueden repercutir directamente sobre las exportaciones argentinas.

LB/AF