Flávio Bolsonaro alcanza a Lula en encuesta electoral de Brasil ante crisis en Tribunal Supremo

Flávio Bolsonaro alcanzó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una nueva encuesta, tras remontar una desventaja de 4,5 puntos porcentuales, en momentos en que una crisis en el Tribunal Supremo de Brasil complica la campaña de reelección del mandatario.

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Bolsonaro y Lula obtendrían cerca de 46% de los votos cada uno en una segunda vuelta en octubre, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada el jueves. Lula aventajaba a Bolsonaro por 47,1% frente a 42,6% en el sondeo previo, divulgado a fines de agosto.

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Las encuestas han mostrado de manera consistente un estrechamiento de la contienda, y Bolsonaro pasó al frente en una publicada a comienzos de esta semana.

Pero la magnitud del cambio en la encuesta de AtlasIntel sugiere que Bolsonaro se está beneficiando de una creciente crisis institucional dentro de la máxima corte del país, que quedó expuesta públicamente durante la última semana y rápidamente comenzó a transformar las próximas elecciones.

Una disputa entre dos jueces ha dado impulso a la candidatura de Bolsonaro, ofreciéndole la oportunidad de convertir la elección en un referéndum sobre el Tribunal Supremo y el futuro del juez Alexandre de Moraes, una figura polarizadora cuya destitución la derecha brasileña lleva tiempo buscando.

La reacción contra Moraes se intensificó la semana pasada después de que otro juez, André Mendonça, autorizara la publicación de mensajes privados que parecían revelar vínculos más estrechos entre Moraes y Daniel Vorcaro, expropietario de Banco Master SA. El colapso del banco está en el centro de una enorme investigación por fraude que ha sacudido la confianza en las élites gobernantes de Brasil.

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Bolsonaro, de 45 años, también ha sido vinculado con Vorcaro: en mayo quedó cerca de 7 puntos por detrás de Lula en las encuestas tras revelarse que había solicitado dinero al banquero encarcelado para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La disputa en la corte, sin embargo, ha vuelto a colocar a Moraes en el centro del caso Banco Master y refleja la profunda polarización política de Brasil de cara a las elecciones.

Los esfuerzos de Moraes por combatir la desinformación en redes sociales lo convirtieron en el principal antagonista de Jair Bolsonaro, quien atacó regularmente a las instituciones democráticas e hizo afirmaciones falsas sobre el sistema electoral del país.

Posteriormente, el juez supervisó el caso que condenó al exmandatario de derecha por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022. El juicio alimentó la percepción de que Moraes es un aliado cercano de Lula, aunque fue nombrado por el entonces presidente Michel Temer. Jair Bolsonaro, en cambio, nombró a Mendonça para la corte.

Lula ha intentado distanciarse del caso. El miércoles pidió que las investigaciones sobre Banco Master, que están a cargo de Mendonça, sean completamente públicas. Ha dicho que cualquier persona involucrada en irregularidades debe ser investigada, “sin importar quién sea ni a quién pueda perjudicar”.

Pero la encuesta sugiere que eso no ha ayudado a un presidente que venía perdiendo apoyo en medio de acusaciones de corrupción que involucran a uno de sus hijos y una economía que se debilita.

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La aprobación de Lula cayó a cerca de 44%, su nivel más bajo en una encuesta de AtlasIntel desde que la firma comenzó a medirla en enero de 2024.

Pese a su impulso, Bolsonaro enfrenta riesgos derivados de las investigaciones en curso sobre Banco Master.

Previamente el jueves, la Policía Federal ejecutó órdenes de registro e incautación como parte de una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos relacionado con la película sobre Jair Bolsonaro. Entre los objetivos estaba un legislador que previamente formó parte del gobierno del expresidente y que recientemente apareció junto a Flávio Bolsonaro en un acto de campaña.

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La operación del jueves fue independiente de otra investigación sobre los vínculos de Flávio Bolsonaro con Vorcaro.

AtlasIntel entrevistó a 5.000 personas entre el 4 y el 9 de septiembre. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 1 punto porcentual.

GZ