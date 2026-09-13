El inicio de la tóxica trama, que se esparce por los tres poderes

El banquero caído en desgracia Daniel Vorcaro, acusado de fraude tras el colapso de su banco Master, se encuentra en el centro de la intrincada red que enreda a figuras políticas de todo el espectro ideológico de Brasil.

La entidad fue una idea original de Vorcaro, un empresario de 42 años con gustos caros. El fraude consistía en la oferta masiva de valores de inversión respaldados por promesas de retornos extraordinarios. Pero la entidad carecía de los activos y fondos reales para sostener dichas garantías.

En los hechos, funcionó como un clásico esquema piramidal, donde el ingreso de capital de los nuevos ahorristas se destinaba a cubrir el déficit de los inversores anteriores.

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En noviembre de 2025, la entidad se encontraba en situación de insolvencia y fue liquidada, dejando tras de sí una deuda de 7.000 millones de dólares. Vorcaro fue arrestado a los pocos días, cuando intentaba abordar un jet privado en San Pablo, la capital económica de Brasil.

El banquero detenido alardeaba de tener “amigos en todas las ramas del gobierno”, y las autoridades ahora también investigan sus supuestos vínculos con financistas, jueces de alto rango y políticos.

Su extensa agenda de contactos incluye al senador Jaques Wagner, aliado de Lula, y al exministro pro-Bolsonaro Ciro Nogueira. Lula ha admitido que él y Vorcaro mantuvieron una reunión extraoficial en diciembre de 2024, antes de que estallara el caso del Banco Master.

La película de Bolsonaro. Los problemas de Flávio Bolsonaro comenzaron con “Dark Horse”, una película de próximo estreno sobre su padre. En mayo se supo que Flávio le pidió a Vorcaro que financiara la película biográfica protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel.

En grabaciones difundidas por el medio de investigación Intercept Brazil, los dos hombres hablan de enormes sumas de dinero en un tono fraternal. Bolsonaro admitió tener vínculos con el banquero tras haber negado cualquier relación, y reconoció que Vorcaro aportó millones de dólares al proyecto.

Un documento judicial publicado esta semana reveló que la policía ha estado investigando a Bolsonaro desde julio por posibles delitos “en el contexto de la financiación de la producción” de la película.”No tengo nada que ocultar. La película es completamente legal”, dijo el senador de 45 años en un acto de campaña el viernes. La policía llevó a cabo decenas de redadas el jueves en relación con la presunta malversación de fondos públicos por parte de la empresa que produjo “Dark Horse”.

La Justicia en la picota. La semana pasada, la Corte Suprema del país se vio involucrada cuando se supo que Vorcaro envió mensajes al famoso juez Alexandre de Moraes, pidiéndole consejo antes de su arresto.

De Moraes, la bestia negra del bolsonarismo, presidió el caso que condenó al exlíder por conspiración golpista tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.

El juez Andre Mendonça, nominado por Jair Bolsonaro en 2021, ordenó la divulgación de los mensajes que causaron tal revuelo. Moraes, por su parte, acusó a su colega de abuso de autoridad y solicitó una investigación.

Posteriormente, Mendonca ordenó la suspensión del jefe de policía brasileño, alegando que había sido espiado.El presidente del tribunal, Edson Fachin, intervino en la disputa y suspendió ambas sentencias, pero la crisis ya se había desatado.

Ahora el tribunal está revisando la solicitud de Mendonca para investigar a Moraes por sus posibles vínculos con Vorcaro.