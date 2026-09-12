Siete de cada diez personas están insatisfechas con la marcha general del país

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una encuesta de la Universidad de San Andrés (UdeSA) mostró un dato que puede generar preocupación en el Gobierno: el 70% de los encuestados se declaró insatisfecho con la marcha general del país.

El relevamiento forma parte de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), dirigida por el investigador y docente de la UdeSA Diego Reynoso. En diálogo con Splendid AM 990, explicó que el dato convive con otro escenario: el 35% aprueba la gestión de Javier Milei y ese respaldo dejó de caer en los últimos meses.

“Desde hace cuatro meses que estamos así”, explicó Reynoso. Según detalló, entre octubre de 2025 y abril de 2026 el Gobierno perdía alrededor de un punto de aprobación por mes, pero esa tendencia se frenó.

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Salarios y empleo, las nuevas preocupaciones

El informe también muestra un cambio en las principales preocupaciones de la población. La inflación dejó de ocupar el primer lugar y cedió espacio frente a los salarios y el empleo, según explicó Reynoso.

El investigador señaló que el cambio comenzó a observarse después de las elecciones legislativas de 2025. Durante los primeros dos años de la gestión de Milei, la inflación concentró buena parte de las preocupaciones de los argentinos.

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Según su análisis, la caída de esa preocupación está relacionada con la baja de la inflación. Pero al mismo tiempo aparecieron nuevas demandas vinculadas con la situación económica. “Emerge la preocupación por los salarios, que no alcanzan, y el miedo a perder el empleo o quedarse desempleado”, sostuvo Reynoso.

Para el investigador, se trata de una nueva agenda de demandas para el Gobierno, que deberá mostrar si puede responder a esos reclamos de la misma manera que, según su análisis, lo hizo con la inflación.

Qué dice la encuesta sobre Milei y la oposición

Reynoso también analizó el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según explicó, Axel Kicillof aparece por ahora como el dirigente con mayor preferencia entre los votantes opositores.

Del lado del oficialismo, en tanto, Milei y Patricia Bullrich aparecen como los dirigentes con mayor respaldo entre los simpatizantes del Gobierno, de acuerdo con el análisis del investigador.

Reynoso también se refirió al papel de Cristina Kirchner en el escenario electoral. Señaló que, por su situación judicial, no puede competir legalmente en una elección y consideró que eso deja a Kicillof frente al desafío de reunir a un espacio opositor que permanece fragmentado.

Para el investigador, el gobernador bonaerense todavía enfrenta dificultades para concentrar las adhesiones de los distintos sectores que se oponen al Gobierno nacional.

LB