Catamarca unifica sus comicios con los nacionales y Jalil consolida su sintonía con la Casa Rosada

Catamarca movió la primera ficha del calendario electoral. A contramano de la estrategia habitual de las provincias, el gobernador Raúl Jalil confirmó que su distrito no desdoblará los comicios y elegirá a sus autoridades locales el mismo día que las elecciones nacionales del próximo año.

La noticia llegó mediante un mensaje en la cuenta de X del mandatario. Jalil argumentó que la medida busca darle previsión a los espacios políticos y cuidar los números del Estado. "Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales", explicó el dirigente justicialista al fundamentar la unificación de las fechas.

El posteo de Jalil en X

El criterio del ahorro público calca el argumento de reducción de costos que impulsa la gestión de Javier Milei para evitar ir a las urnas en jornadas distintas. De hecho, el propio gobernador detalló en su publicación que la decisión ya fue comunicada formalmente a las autoridades del Gobierno nacional.

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Hasta el momento, Catamarca es el único distrito del país que definió acoplarse al cronograma de la Casa Rosada. Este movimiento institucional cristaliza la relación entre Jalil y el Poder Ejecutivo, un vínculo que ya se materializó en transferencias de fondos hacia la provincia y en el respaldo de los legisladores catamarqueños a los proyectos de La Libertad Avanza en el Congreso.

Ese nexo político quedó expuesto en el terreno durante el mes de agosto. En esa oportunidad, el gobernador ofició de anfitrión y mantuvo reuniones de gestión en su distrito con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con el ministro de Economía, Luis Caputo. La visita representó una de las pocas actividades compartidas por funcionarios nacionales de primera línea en el interior del país.

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Mientras las provincias empiezan a definir sus cronogramas, el tablero político nacional ya registra los primeros movimientos presidenciales. Un estudio de agosto de la consultora Tendencias ubicó a Axel Kicillof al frente de la intención de voto con un 33,7%, superando por un margen estrecho a Javier Milei, que marca un 32,4%. El cuadro de primera vuelta se completa con Myriam Bregman (10,2%) y Juan Schiaretti (6,6%).

El informe técnico detalla que la ubicación del gobernador bonaerense no responde a un salto del peronismo (que se mantiene estable entre los 30 y 33 puntos en las últimas mediciones), sino a un retroceso continuo del oficialismo, que a principios de año promediaba los 38 puntos. En un escenario de balotaje, los números indican que Kicillof ampliaría la diferencia al alcanzar un 46,1% frente al 37,4% del Presidente.

Al desglosar la fidelidad del electorado, la consultora exhibe dos realidades contrapuestas. Milei retiene el núcleo duro más amplio de la muestra, con un 28,8% de encuestados que afirman que lo votarían con seguridad, pero a la vez enfrenta la tasa de rechazo más alta del estudio, con un 55,8%. Por su lado, Kicillof cuenta con un 23,9% de voto seguro, un 20,2% de votantes potenciales y un nivel de rechazo del 47,6%.

TC/MSS