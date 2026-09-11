Milei le dio a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles y profundizó el conflicto con La Pampa

El Gobierno de Javier Milei resolvió que Mendoza pase a cobrar el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Los Nihuiles, un complejo ubicado sobre el río Atuel, y dejó sin efecto el esquema que durante más de cinco décadas distribuía esos recursos en partes iguales con La Pampa.

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La medida quedó formalizada este viernes mediante el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma deroga el Decreto 1560/73 y establece que las regalías que se devenguen desde su entrada en vigencia corresponderán íntegramente a Mendoza.

Qué cambió con el decreto de Milei

El artículo 43 de la Ley 15.336 establece una regalía hidroeléctrica del 12% sobre el importe correspondiente a la energía vendida. Cuando las fuentes hidroeléctricas se encuentran en ríos que atraviesan distintas jurisdicciones, la normativa contempla una distribución entre las provincias involucradas.

En el caso de Los Nihuiles, sin embargo, regía desde 1973 un esquema particular. El Decreto 1560, firmado durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, había establecido que las regalías correspondientes al complejo fueran distribuidas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.

Eso implicaba que, sobre el total del 12% previsto para la regalía hidroeléctrica, cada provincia recibía el equivalente al 6%. Con la nueva decisión, Mendoza pasará a percibir el total de ese porcentaje, mientras que La Pampa dejará de participar de esos ingresos hacia adelante.

El Gobierno argumentó que el cambio busca terminar con un régimen específico para Los Nihuiles y aplicar el marco general previsto por la legislación energética.

El argumento del Gobierno: dónde está la fuente hidroeléctrica

El decreto sostiene que el criterio para determinar quién tiene derecho a las regalías debe estar asociado con la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y no simplemente con el recorrido del río.

Según los considerandos de la norma, tanto la ubicación de las instalaciones como antecedentes de la Corte Suprema respaldan el criterio de que las regalías deben corresponder a la provincia donde se encuentra efectivamente el aprovechamiento hidroeléctrico.

En ese sentido, el Gobierno señala que el tramo del río Atuel efectivamente afectado por el aprovechamiento y las obras que integran el sistema se encuentran íntegramente dentro del territorio mendocino. La Procuración del Tesoro de la Nación se pronunció en dos oportunidades a favor de reemplazar el esquema establecido en 1973 y asignar la totalidad de las regalías a Mendoza.

Además, el Ejecutivo vinculó la decisión con el proceso de licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, convocado mediante el Decreto 667/2026. La intención oficial es llegar al nuevo proceso de concesión con un marco regulatorio definido respecto de la distribución de las regalías.

Una disputa que lleva más de 50 años

El origen del conflicto se remonta a la década de 1970, cuando La Pampa reclamó una participación en las regalías generadas por el aprovechamiento hidroeléctrico del río Atuel.

Ese planteo derivó en el Decreto 1560/73, que estableció el reparto en partes iguales entre ambas provincias. Mendoza cuestionó desde entonces esa decisión y sostuvo que las regalías debían corresponder exclusivamente a su territorio, dado que allí se encuentran las obras y la fuente de generación hidroeléctrica.

La disputa se vinculó además con el carácter interjurisdiccional del río Atuel. En 1987, la Corte Suprema declaró al Atuel como un río interjurisdiccional y exhortó a las partes a alcanzar acuerdos que contemplaran una participación razonable y equitativa en los usos futuros del agua.

En 1992, la Nación, Mendoza y La Pampa firmaron un Acuerdo Interjurisdiccional, posteriormente homologado por la Corte Suprema, que reconoció la obligación de pagar las regalías correspondientes a La Pampa, aunque dejó abierta la posibilidad de que futuras normas o decisiones judiciales modificaran ese esquema.

La controversia continuó durante las décadas siguientes y actualmente existe una causa ante la Corte Suprema, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional por el régimen establecido por el decreto de 1973. El Decreto 982/2026 aclara que esa causa continúa bajo jurisdicción del máximo tribunal.

La reacción de La Pampa y Mendoza

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto cuestionó duramente la decisión del Gobierno y anticipó que la provincia volverá a recurrir a la Justicia. "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!", planteó al rechazar que Mendoza pase a quedarse con la totalidad de las regalías.

Desde Mendoza, en cambio, el gobernador Alfredo Cornejo celebró la medida y consideró que representa una reivindicación de un reclamo provincial que lleva décadas. “Es un logro histórico para Mendoza, fruto de una defensa firme y sostenida de nuestros recursos. Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, concluyó el gobernador cuyano.

FN/MSS