Guerra por el Río Atuel: el gobernador de La Pampa acusó a Mendoza de robarle el agua

En motivo del cuarto aniversario desde que se sancionó la normativa que exige un caudal mínimo al Río Atuel para la provincia de Mendoza, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, publicó este 16 de julio un video acusando a sus vecinos mendocinos de robarles dicho río e incumplir el fallo en cuestión.

"Hace 77 años que nos robaron el río Atuel", encabezó su mensaje desde las redes sociales. Y recordó que "hace 4 años, tuvimos un avance importante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s de agua del río Atuel a La Pampa".

Sin embargo, Ziliotto advirtió que "ya son 4 años en los que Mendoza ignora el fallo, perpetuando el ecocidio de nuestro oeste".

Por último, en el video que adjuntó al texto del posteo en sus redes sociales, aseguró que "no nos cansaremos de exigir lo que es nuestro, que se cumpla el fallo, que el río Atuel vuelva a fluir y que se empiece por recomponer el daño ambiental. No vamos a retroceder, fieles a la historia de la provincia de La Pampa, ni un centímetro para seguir defendiendo lo que nos corresponde".

En las mismas imágenes del video se entrevista a distintos habitantes del oeste pampeano que padecen los efectos de que el río no llegue. "Ya el río se está borrando", "sufrimos que no tenemos agua", "no es de Mendoza solamente, es de La Pampa y hay un contrato firmado de que el cauce tiene que correr por el Atuel" y "tenemos la marca de un río pero ¿dónde está el agua?", se preguntaron diversos jóvenes y adultos entrevistados.

Al final, un niño afirma que "el río también es nuestro" y el video institucional de la administración de La Pampa concluye con el mensaje de que "Mendoza todavía no nos devuelve el río robado".

Qué dice Mendoza sobre el Río Atuel

En medio de esta “guerra del agua” que ya lleva medio siglo, funcionarios mendocinos acusaron a La Pampa de vender agua envasada proveniente de Mendoza.

Para los pampeanos, se trata de maniobras dilatorias para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La respuesta fue, denuncian en La Pampa, una campaña mediática tendiente a deslegitimar el reclamo, según la cual los pampeanos envasan y venden agua, como si esa fuera la razón de la creciente sequía que azota a esa provincia.

El florecimiento de las industrias vitivinícola y olivícola mendocina es contemporáneo e inversamente proporcional a la caída de los rindes en los campos pampeanos y su proceso de desertificación, especialmente en el oeste de la provincia, señalan desde La Pampa.

La denuncia y el fallo de la Corte Suprema

La denuncia pampeana llegó a la Corte en 2014. En 2020, el máximo tribunal estableció, hasta tanto se expida sobre la cuestión de fondo, que Mendoza debe garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo.

La Pampa denuncia que esa medida fue sistemáticamente incumplida por Mendoza, hasta que en el último mes fue emplazada por la corte.

A la vez, trascendió un documento del propio departamento de Irrigación de esa provincia reconociera la existencia suficiente del recurso para dar cumplimiento a la medida, que avivó la polémica.

