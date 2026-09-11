Caputo celebró un récord de exportaciones PyME en 13 años, pero las ventas en el mercado interno siguen en baja

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas alcanzaron entre enero y agosto de 2026 el mayor valor de los últimos 13 años, con ventas al exterior por u$s7.360 millones.

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El funcionario utilizó su cuenta en la red social X para informar que el monto representó un crecimiento del 24% frente al mismo período de 2025. En esos ocho meses, 6.721 PyMEs realizaron exportaciones, un 3% más que en el mismo período del año pasado y un 6,2% por encima de 2023.

Al analizar los resultados según el tamaño de las compañías, las microempresas registraron el mayor crecimiento, con un aumento del 26% en sus exportaciones. Por detrás se ubicaron las pequeñas empresas, con una suba del 24,8%, y las medianas, con un avance del 22,8%, según detalló el titular del Palacio de Hacienda.

Qué sectores impulsaron las exportaciones de las PyMEs

Entre los grandes rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) encabezaron el crecimiento de las exportaciones, con un incremento del 33,1%. A su vez, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registraron una suba del 24,1%, mientras que las ventas externas de Productos Primarios avanzaron un 21,7%.

Al observar los productos con los mayores incrementos, se destacaron los alimentos preparados para animales, cuyas exportaciones crecieron 277,2%, y los productos a base de almidón o fécula, con una suba del 113,6%. También mostraron fuertes avances las grasas, aceites y sus derivados, con un 96,5%; el carbón, la madera y sus manufacturas, con un 72%; y los jabones, velas y otros productos similares, con un 56%.

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El contraste con el mercado interno: las ventas minoristas PyME siguen en baja

El crecimiento de las exportaciones contrasta con la situación que atraviesan las PyMEs vinculadas al mercado interno.

Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 0,2% interanual en términos reales durante agosto y retrocedieron 2,7% frente a julio. Con estos resultados, acumularon una baja del 2,4% en los primeros ocho meses del año.

Desde CAME atribuyeron la dinámica negativa a la reducción del poder adquisitivo provocada por los aumentos en las tarifas de los servicios y al endeudamiento de las familias. A estos factores se sumaron el menor movimiento posterior a las vacaciones y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles, que llevaron a los consumidores a concentrar sus compras en los gastos considerados indispensables.

La situación también se reflejó en la percepción de los comerciantes: el 46,5% de los empresarios consultados aseguró que las condiciones de su negocio empeoraron frente al mismo período del año anterior, mientras que un 47,4% indicó que se mantuvieron sin cambios. Apenas el 6,1% señaló una mejora. A su vez, el 57,9% consideró que actualmente no es un buen momento para realizar inversiones en su empresa.

El desempeño, sin embargo, mostró diferencias entre sectores. Cuatro de los siete rubros relevados registraron aumentos interanuales, encabezados por Perfumería, con una suba del 12,8%, y Textil e indumentaria, con un 6,4%. También crecieron Calzado y marroquinería, un 1,2%, y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, un 0,3%. En sentido contrario, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cayó 4,8%; Alimentos y bebidas, 2,5%; y Farmacia, 0,5%.

En medio de la retracción general del consumo apareció una diferencia marcada según el canal de venta. Las operaciones online realizadas por comercios con locales a la calle crecieron 17,6% interanual en agosto y avanzaron 0,4% frente al mes anterior. Según el relevamiento, los comercios continuaron recurriendo a descuentos por pago al contado, liquidaciones de fin de temporada y promociones bancarias para movilizar sus stocks, mientras restringieron la reposición preventiva y evitaron nuevas decisiones de inversión.

Las exportaciones a Brasil crecieron por sexto mes consecutivo

En paralelo, las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron 6,9% interanual en agosto y alcanzaron los u$s1.099 millones, según el último informe de comercio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). De esta manera, los envíos al principal socio regional acumularon seis meses consecutivos de crecimiento. Entre los productos que explicaron la mejora se destacaron los polímeros de etileno en forma primaria, los vehículos para transporte de mercadería y usos especiales, la leche y otros lácteos y el óleo combustible de petróleo.

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Pese al crecimiento de las exportaciones, el intercambio bilateral mantuvo un resultado negativo para la Argentina. Las importaciones desde Brasil alcanzaron los u$s1.479 millones en agosto, aunque cayeron 9,6% interanual, y dejaron un déficit mensual de u$s380 millones. En los primeros ocho meses de 2026, el rojo acumulado fue de u$s1.635 millones, considerablemente menor a los u$s4.103 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Por último, el comercio entre ambos países movilizó u$s2.578 millones durante agosto, un 3,2% menos que un año atrás y un 0,3% más que en julio. Argentina se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil durante el mes, detrás de China, Hong Kong y Macao; Estados Unidos; y Alemania. Al mismo tiempo, fue el tercer principal destino de las exportaciones brasileñas, únicamente por detrás de China, Hong Kong y Macao, y Estados Unidos.

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