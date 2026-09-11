Estrecho de Magallanes: reafirma su valor como eje logístico para el transporte marítimo del siglo XXI

El escenario del comercio internacional experimenta una de sus mayores transformaciones en décadas. Los grandes operadores de la marina mercante centran su mirada hacia las rutas naturales del hemisferio sur. En este panorama global, el Estrecho de Magallanes toma un rol protagónico como eje logístico para el transporte marítimo del siglo XXI. Diversos analistas argentinos coinciden en que el Atlántico Sur y sus pasos constituyen el epicentro de la nueva infraestructura náutica.

El paso marítimo del territorio continental sudamericano reabrió un acalorado debate en términos geopolíticos y estratégicos en la región. Se debe a que, vincula a los dos principales océanos del mundo en términos de comercio mundial, el Pacífico y el Atlántico. Por otra parte, debido a las turbulencias que se viven actualmente en el estrecho de Ormuz producto de los conflictos bélicos, se ubica como el más seguro del planeta.

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Pasar por el Estrecho de Magallanes no es sólo una opción geográfica, es un cálculo financiero. Evitar las tarifas de paso y los prolongados tiempos de espera en fondeadero de otros canales representa un ahorro operativo sustancial para las líneas de carga contenerizada.

El Estrecho de Magallanes toma un rol protagónico como eje logístico

Con un recorrido natural de 570 kilómetros, la ruta libre de peajes y de restricciones de calado ofrece una alternativa viable para los buques de mayor calado en el mundo. Esta ventaja competitiva sitúa a la región austral como un polo de proyección hacia la Antártida y Asia-Pacífico.

El Estrecho de Magallanes adquirió especial relevancia debido a la creciente atención e interés de la comunidad internacional en el Atlántico Sur y la Antártida. Su conexión bioceánica, su posición y ubicación respecto de las principales rutas marítimas internacionales y su cercanía geográfica con el “continente blanco”, lo convirtió en un eje estratégico.

El especialista en geopolítica de transporte y consultor senior en logística sudamericana, Ignacio Protto, señaló que “para la Argentina, potenciar la conectividad de la boca oriental, junto al desarrollo del Canal Magdalena y los puertos fueguinos, representa la oportunidad de consolidar una plataforma logística bioceánica real, integrando a la Tierra del Fuego como un hub regional clave para la logística antártica e internacional”.

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La carrera por el hidrógeno verde en el Estrecho de Magallanes

El paso marítimo se convirtó en el epicentro de la transición energética global. La región posee las mejores condiciones de viento del planeta para la generación de energía eólica, lo que ha desencadenado una auténtica carrera por el ‘oro verde’: la producción y exportación masiva de hidrógeno verde y sus derivados, como el amoníaco.

En relación con ello, megaproyectos energéticos proyectan la instalación parques eólicos y plantas de electrólisis en la estepa austral, destinados al procesamiento de amoníaco como vector energético para su exportación hacia Europa y Asia.

El investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Gabriel Blanco, sostuvo que “el desarrollo del hidrógeno verde en la Patagonia no debe evaluarse solo como un polo de exportación primaria hacia Europa o Asia, sino como una oportunidad transformadora de soberanía energética sustentable”.

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Además, Blanco aseguró que “si la infraestructura portuaria del Estrecho de Magallanes logra articular la generación eólica de la región con la provisión local de combustibles sintéticos para el transporte interoceánico, el Cono Sur pasará de ser un mero espectador del tránsito comercial a liderar la agenda global de transición energética limpia”.

La descarbonización exigida por la Organización Marítima Internacional (OMI) impulsa a las grandes navieras a buscar puertos que ofrezcan biocombustibles y amoníaco cero emisiones. Magallanes se perfila para convertirse en una estación de repostaje limpia estratégica en las rutas del hemisferio sur.

El asesor en Políticas Energéticas y Cambio Climático, Juan Carlos Villalonga, subrayó que “el verdadero valor geopolítico del Estrecho de Magallanes radica en que funciona como el epicentro natural para la descarbonización de las rutas marítimas globales. Un solo megaproyecto de amoníaco verde en esta cuenca austral equivale en escala a décadas de inversión convencional”.

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Además, Villalonga se refirió al conflicto diplomático y planteó que “el reto inmediato para el Cono Sur es acelerar un marco regulatorio claro que integre los esfuerzos entre Argentina y Chile, permitiendo aprovechar esta infraestructura binacional sin quedar atrapados en trabas burocráticas o conflictividad territorial”.

Estrecho de Magallanes

Esta sinergia entre logística marítima de alta capacidad y producción de energía limpia posiciona al Estrecho de Magallanes no sólo como un corredor geográfico de rescate ante crisis globales, sino como el verdadero eje industrial y comercial del transporte marítimo del siglo XXI.

PM/MSS