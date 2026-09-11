Argentina compra cuatro helicópteros reacondicionados a Estados Unidos: cuánto costarán

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, publicó un posteo en su cuenta oficial de X, informando que “Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias”.

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El texto cierra diciendo: “No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas. Seguimos trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro”. Junto al posteo, el embajador compartió un link donde se explican todos los detalles de la operación.

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Los detalles de la venta de los 4 helicópteros militares norteamericanos a la Argentina

En el texto que compartió el embajador Peter Lamelas se lee que “el Departamento de Estado de los EE. UU. ha aprobado una posible venta militar al extranjero al Gobierno de Argentina de helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado. El costo total estimado es de 140 millones de dólares”.

Y luego detalla que “el Gobierno de Argentina ha solicitado la compra de cuatro (4) helicópteros UH-60L Black Hawk y dos (2) motores T700-GE-701D”.

Helicóptero Black Hawk

Para luego acotar que “también se incluirán los siguientes artículos de equipo de defensa (que no se clasifican como sistemas de defensa principales): sistema de referencia de rumbo y actitud (simple o doble); transpondedor de identificación amigo-enemigo (IFF) APX-100; transpondedor IFF APX-123; receptor VOR/ILS (radiofaro omnidireccional VHF/sistema de aterrizaje por instrumentos) AN/ARN-123 o AN/ARN-147; receptor de radio radiogoniómetro automático (ADF) AN/ARN-89 o AN/ARN-149; radio de alta frecuencia (HF) AN/ARC-220; radio de muy alta frecuencia (VHF) ARC-186; sistema de posicionamiento global (GPS) Garmin GTN-750; radio multibanda Cobham C-5000; transmisor localizador de emergencia EBC 406HM; sistemas de tanques de combustible auxiliares internos; sistema de inserción y extracción por cuerda rápida (*fast rope*); cabrestante de rescate; juegos de equipo para cabrestante de rescate; gancho de carga; cubo de extinción de incendios (*Bambi bucket*); dispositivos y software de capacitación para mantenimiento y tripulación aérea; cascos; transporte; equipo organizacional; repuestos y piezas de reparación; equipo de apoyo; herramientas y equipo de prueba; datos técnicos y publicaciones; capacitación de personal y equipo de capacitación; servicios de ingeniería, técnicos y de apoyo logístico por parte del Gobierno de EE. UU. y contratistas; y otros elementos relacionados de apoyo logístico y del programa”.

El texto remarca que “esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en América del Sur”.

Y añade que “la venta propuesta mejorará la capacidad de Argentina para hacer frente a amenazas actuales y futuras, proporcionando capacidad adicional para llevar a cabo operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. Argentina no tendrá dificultades para incorporar estos artículos y servicios a sus fuerzas armadas”.

En ese punto, aclaran que “la venta propuesta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región". Y añaden que "esta venta propuesta no tendrá un impacto adverso en la capacidad de defensa de los Estados Unidos”.

HM/DCQ