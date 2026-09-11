El espejo de Marine Le Pen: ¿prepara Cristina Kirchner su maniobra para 2027?

El panorama político argentino siempre ofrece una grieta para la especulación institucional. Hoy, mi colega Carlos Galván analiza en Clarín una perspectiva que conviene tomar con absoluta seriedad: la posibilidad real de que Cristina Fernández de Kirchner esté preparando el terreno para forzar una candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Naturalmente, esto reabre un debate técnico y político de fondo sobre si su situación penal y la condena en su contra le permiten o no competir. Desconozco si jurídicamente existe una rendija fina entre ser candidata y competir por una candidatura, pero no tenga dudas de que en este preciso instante hay una montaña de abogados constitucionalistas y penalistas desempolvando tomos en la biblioteca para encontrar la vuelta leguleya.

Sin embargo, el dato más revelador no está en Comodoro Py, sino en el plano internacional. Fíjese usted el caso de Marine Le Pen en Francia. La líder ultraderechista enfrenta severos procesos judiciales, imputada y acorralada por el desvío de fondos del Parlamento Europeo para financiar un esquema de empleos ficticios y repartos de dinero dentro de su espacio; una versión sofisticada, a escala europea, de lo que hemos visto de forma burda en la legislatura bonaerense.

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Pese a ese prontuario y al avance de la justicia francesa, la señora Le Pen no solo sigue sosteniendo su candidatura, sino que encabeza las encuestas de opinión y cosecha una adhesión popular inquietante.

Ahí es donde el kirchnerismo encuentra su espejo. En el Instituto Patria miran el mapa geopolítico con un ojo puesto en los códigos procesales y el otro fijado en el fenómeno francés. Observan cómo una figura acorralada por la corrupción logra reciclarse en las urnas mediante el discurso victimizante y la polarización extrema. Le Pen representa un riesgo directo para la estabilidad democrática europea, de la misma manera que Cristina Kirchner lo ha sido y lo es para el orden institucional argentino.

El interrogante que nos queda no es solo jurídico, sino moral: si la estrategia del arrinconamiento judicial termina alimentando el mito electoral o si la Argentina será capaz de fijar un límite republicano antes de caer, una vez más, en la trampa del populismo interminable.

MEG