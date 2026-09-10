La Corte Suprema le cerró la puerta a Cristina Kirchner y salvó a Sturzenegger de una investigación por fraude

La pulseada judicial por la polémica causa del "dólar futuro" sumó hoy su capítulo final. La Corte Suprema de Justicia rechazó de plano un planteo de Cristina Kirchner, quien buscaba reactivar una investigación por presunta defraudación contra Federico Sturzenegger. Con esta decisión, el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado quedó definitivamente blindado frente a las acusaciones por su manejo financiero en el inicio de la presidencia de Mauricio Macri.

El carpetazo del máximo tribunal no dejó lugar a segundas interpretaciones. Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte apeló al famoso artículo 280 del Código Procesal, una herramienta técnica que le permite descartar recursos por considerarlos "inadmisibles" sin necesidad de dar mayores explicaciones. Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la resolución sepulta cualquier intento de la querella por reabrir el expediente.

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Para entender el origen de esta batalla hay que viajar al agitado 2016. Cuando el fallecido juez Claudio Bonadio arrinconó a la ex presidenta con un llamado a indagatoria por la venta de dólares a futuro, el bloque legislativo del kirchnerismo activó un contragolpe en los tribunales. La jugada apuntó directamente contra Bonadio y contra Sturzenegger (entonces flamante titular del Banco Central), acusándolos de haber modificado las reglas de juego para pagar esos mismos contratos con el precio de la devaluación, beneficiando a bolsillos privados en detrimento de las arcas estatales.

La ironía del laberinto judicial marca que la causa original terminó desinflándose por completo. El propio máximo tribunal ya había dejado firme el sobreseimiento definitivo de Cristina Kirchner, del actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y del ex jefe del Banco Central Alejandro Vanoli. Sin embargo, la contradenuncia impulsada por el peronismo para intentar sentar en el banquillo a los funcionarios macristas nunca logró tomar vuelo en los despachos de Comodoro Py.

El encargado de cortarle las alas a esa investigación fue el entonces juez federal Sergio Torres. El magistrado sobreseyó a Sturzenegger en primera instancia con un argumento letal: sostuvo que el funcionario macrista se limitó a pagar y cumplir con los contratos que había firmado la gestión anterior. Torres marcó en su fallo que avanzar con castigos penales sobre esa ejecución financiera implicaba que los tribunales se entrometieran a juzgar decisiones de política económica, cruzando un límite que no le corresponde a la Justicia.

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El largo camino de las apelaciones y el punto final

Lejos de bajar los brazos ante el rechazo de primera instancia, Cristina Kirchner logró ser aceptada como querellante por la Cámara Federal y decidió acelerar a fondo. A través de su histórico abogado defensor, Carlos Beraldi, la ex mandataria apeló la decisión de Torres bajo el argumento de que la Justicia había mirado para otro lado y no había investigado a fondo la presunta maniobra de defraudación al Estado.

Sin embargo, el camino hacia las instancias superiores se convirtió en un muro infranqueable. Primero, la Sala I de la Cámara Federal le dio la espalda y ratificó el sobreseimiento dictado a favor del actual funcionario nacional. Luego, la misma sala de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó la presentación de la querella, validando una vez más que el accionar de Sturzenegger no constituía un delito penal.

Agotadas las vías de apelación tradicionales, la ex presidenta jugó su última carta institucional y acudió en queja directamente ante la Corte Suprema. El fallo firmado hoy por la cúpula del Poder Judicial le puso el cerrojo definitivo a la disputa, dejando sin curso el planteo y archivando para siempre la ofensiva contra el actual arquitecto de la desregulación estatal.

TC