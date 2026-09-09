El Banco Galicia confirmó que hay más de 5 millones de dólares de Florencia Kirchner listos para ser decomisados

El misterio de los dólares congelados llegó a su fin. Después de varias demoras y reclamos cruzados que pusieron en alerta a los tribunales, el Banco Galicia le confirmó oficialmente a la Justicia que los más de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner están completamente disponibles en sus bóvedas. De esta manera, el millonario monto quedó disponible para el decomiso.

Se trata de una verdadera fortuna que junta polvo bajo llave judicial desde hace una década. El botín exacto se compone de 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad, a los que se suman 1.032.144 dólares y un remanente de 53.280 pesos repartidos en dos cajas de ahorro. Todo este dinero fue embargado en 2016 por el juez Julián Ercolini durante los primeros tramos de la causa Hotesur-Los Sauces.

Los más de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner están disponibles en sus bóvedas.

Sin embargo, esos billetes ahora se convirtieron en el blanco principal de otra causa de peso pesado. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) busca quedarse con esos fondos en el marco del gigantesco decomiso ordenado por Vialidad, el expediente por el que Cristina Kirchner cumple actualmente una condena a seis años de prisión.

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La urgencia de los magistrados es puramente matemática. Como ninguno de los condenados pagó voluntariamente la multa en los diez días de plazo estipulados, el tribunal tuvo que salir a cazar bienes para intentar cubrir un agujero fiscal que arrancó en 84.835 millones de pesos y que, ajustado por la inflación, ya trepó a la astronómica cifra de 684.990 millones.

Frente a semejante número, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tuvieron que armar un "Plan B". Como la primera tanda de 111 inmuebles embargados no alcanza para saldar la deuda, elaboraron un segundo listado de bienes a decomisar. Los dólares de Florencia Kirchner son la joya de este nuevo bloque, que también incluye 13 propiedades de la familia y 128 activos vinculados a las sociedades de Lázaro Báez.

Mientras tanto, el primer lote de bienes espera la última palabra de la Corte Suprema. El máximo tribunal no solo debe confirmar las ejecuciones definitivas, sino también resolver una curiosa cuestión burocrática: definir si alguna de esas mansiones o terrenos expropiados a la corrupción terminará siendo utilizada como oficina para el propio funcionamiento del Poder Judicial.

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Choque de tribunales por el botín

A pesar de que el Banco Galicia dio luz verde, el traspaso del dinero no será un trámite exprés. Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída en la causa por presunto lavado de Hotesur-Los Sauces y no irá a juicio, la Justicia nunca le devolvió sus dólares porque consideró que el origen de esos fondos seguía siendo muy sospechoso.

Y es exactamente en este punto donde se genera el cortocircuito legal. Los más de cinco millones de dólares siguen formalmente analizados bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 5, que es el encargado de llevar adelante el inminente juicio contra la ex presidenta y su hijo Máximo por los negocios hoteleros de la familia.

Ante este panorama, el TOF 5 podría poner el grito en el cielo y plantear reparos formales, argumentando que ese dinero sigue siendo una pieza de interés para su propio proceso. Esta pulseada de competencias anticipa un nuevo tira y afloje en Comodoro Py, demostrando que cobrar la histórica multa de Vialidad será una batalla judicial sin descanso.

TC/MSS