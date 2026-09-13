Fuerzas hutíes atacaron Arabia Saudita y sumaron otro foco de tensión en Medio Oriente

Combatientes huties que tienen su base en Yemen le sumaron tensión en las últimas horas a una zona por demás caliente. Tomaron el control del estrecho de Bab el Mandeb en el Mar Rojo, por donde circulan muchos cargamentos de petróleo, gas licuado y otros insumos.

Los hutíes, que hasta ahora controlaban gran parte del norte de Yemen, incluidas la capital, Saná, y Hodeida (en el oeste), avanzaron por la costa en cuestión de días y capturaron la ciudad portuaria de Moca el jueves. Posteriormente, tomaron el control de la costa y las islas del mar Rojo, y consolidaron su dominio al día siguiente sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde transita el tráfico marítimo hacia y desde el Canal de Suez.

Las fuerzas gubernamentales de Yemen, con el apoyo de Arabia Saudita, atacaron este sábado diversas posiciones de los hutíes sobre el puerto de Moca, en el mar Rojo, lo que derivó en un bombardeo sobre el sur saudí como represalia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Precisamente, el control de esa franja costera permite a los rebeldes reforzar su presencia en una de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa. El avance de los milicianos proiraníes en la zona anuncia que el conflicto energético puede agravarse por el bloqueo que ya existe por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz.

Después de hablar de Malvinas, Trump pasó a temas distendidos: golf y arquitectura...

Frente a este panorama, las fuerzas del gobierno yemení decidieron atacar a los hutíes en Moca y sus alrededores. "Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca", informaron.

Arabia Saudita, por su parte, también realizó ataques aéreos sobre el aeropuerto de Moca, según informó el canal Almasirah, controlado por los hutíes. Sin embargo, en medio de los combates, los rebeldes afirmaron que bombardearon una instalación militar en el sur de Arabia Saudita.

Según el portavoz militar hutí Yahya Saree, el grupo utilizó drones y misiles contra la base de Sharurah, ubicada cerca de la frontera entre ambos países. No precisó cuándo se produjo el ataque.

Tras años de relativa calma gracias a una tregua entre el gobierno y los hutíes, Yemen se sumió de nuevo en la guerra en julio, en el contexto del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

"En las últimas 48 horas, la aviación saudí ha realizado 129 ataques aéreos contra las provincias de Taiz, Hodeida, Marib, Al-Jawf, Saada, Amran y Hajjah", dijo el sábado el portavoz hutí, de acuerdo a información que proporcionó la agencia AFP.