Un buque con 241 ocupantes perdió contacto este domingo en el mar de Java, en Indonesia, tras afrontar un intenso temporal. Las autoridades indonesias desplegaron un operativo para localizar la embarcación y luego confirmaron un muerto, 102 pasajeros rescatados y un operativo en marcha para dar con otros 139 desaparecidos.

El navío Virgo Transport 8 zarpó el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, rumbo a Banjarmasin en la isla de Borneo. La comunicación se cortó a las 2 de la madrugada y la firma PT Virgo Yoel Rihi emitió el aviso dos horas después a los rescatistas de Banjarmasin.

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"El operador del barco reportó el incidente a las autoridades tras recibir información de que la embarcación se había topado con mal tiempo", detalló I Putu Sudayana, titular de la Oficina de Búsqueda de Banjarmasin, a través de una conferencia de prensa.

El funcionario confirmó luego la alerta ante las inclemencias climáticas. La embarcación emitió su último registro en las coordenadas 4°31′51,82″ S y 114°2′6,88″ E, a 148 kilómetros del muelle de rescate de Basirih, según detallaron el medio indonesio Detiknews y la agencia AP.

"La distancia es de 80 millas náuticas desde el muelle SAR de Basirih Banjarmasin", precisó a través de un comunicado el jefe del Basarnas, el mariscal del aire Mohammad Syafii, aclarando que llegar desde el muelle hasta esas coordenadas demandaría aproximadamente cinco horas.

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Ante el difícil escenario reportado, las autoridades enviaron un equipo de rescate al muelle, una embarcación se dirigió hacia la última posición conocida del Virgo Transport 8 y el Centro de Mando de Basarnas (BCC) emitió avisos por radio dirigidos a todo el tráfico marítimo de la zona e instruyó patrullajes según el mapa del lugar.

El operativo conjunto movilizó efectivos de la marina, la policía y la compañía naviera ante la magnitud del siniestro. Sudayana solicitó cautela a los familiares y garantizó el monitoreo meteorológico constante mientras prosiguen las intensas tareas de rastro.

"Instamos al público y a las familias de los pasajeros a mantener la calma y esperar información oficial de los agentes. El equipo conjunto de búsqueda y rescate continúa monitoreando la zona y realizando labores de búsqueda en función de los avances en el terreno", cerró Sudayana.

AS / EM