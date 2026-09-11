Quirno y Presti sumaron a Melella como aliado y sobreactúan la base de Ushuaia

La semana terminó con una foto impensada en Ushuaia: funcionarios del gobierno de Javier Milei compartieron escenario con Gustavo Melella, uno de los gobernadores opositores a la gestión libertaria. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajaron este viernes a Tierra del Fuego para reunirse con el mandatario y su vicegobernadora, Mónica Urquiza, y recorrer el predio destinado a la Base Naval Integrada, una obra que comenzó durante la presidencia de Alberto Fernández, que se paralizó por falta de financiamiento y que ahora el Presidente busca reactivar.

Quirno y Presti llegaron a Ushuaia a las 10 y se trasladaron directamente a la sede de la Gobernación, donde mantuvieron un encuentro con Melella.

Según informaron desde Casa Rosada, durante la reunión el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la reactivación del proyecto. Luego, la comitiva se trasladó al predio de la base, donde participó de una exposición a cargo de la Armada Argentina. A las 16, los funcionarios emprendieron el regreso a Buenos Aires.

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El encuentro tuvo una particularidad política: pese a las diferencias entre Milei y Melella, la Base Naval Integrada apareció como un punto de acuerdo entre Nación y provincia. La obra forma parte de una política que ambos gobiernos vinculan con el posicionamiento argentino en el Atlántico Sur, la cuestión Malvinas y la proyección hacia la Antártida.

En diálogo con PERFIL, el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, aseguró: “Independientemente del contexto, el momento o el partido político, lo que esté bien para Malvinas lo vamos a acompañar. En estos temas no hay filtro político ni grieta”, dijo. Y, en relación al valor estratégico y geopolítico del proyecto, aseguró: “Esta base siempre fue importante para el país por ser el último hito continental de la Argentina americana en lo que es su integridad territorial con la Antártida. Tener a nuestras Fuerzas Armadas con capacidad de infraestructura y de medios presente en una de las zonas más calientes del planeta es fundamental”.

La futura base viene de 2022

El proyecto comenzó en 2022, cuando se colocó la piedra fundacional de la Base Naval Integrada. El objetivo es reunir las capacidades de las tres Fuerzas Armadas y ampliar las capacidades logísticas y científicas vinculadas con la Antártida.

La iniciativa había sido contemplada dentro de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por la Ley 27.565. La ejecución de la obra quedó a cargo del astillero estatal Tandanor,

Durante la gestión de Fernández, según cuentan en Tierra del Fuego, el proyecto avanzó de manera continua.

La primera etapa llegó hasta el denominado suelo cemento. Después de esa ejecución se produjo el cambio de gobierno y comenzó una etapa de escasez de presupuesto.

La obra tuvo un primer parate durante el primer año de la administración de Milei y luego volvió a retomarse. La platea de hormigón quedó terminada en mayo de 2025, cuando se firmó la certificación final y el equipo de la Armada y de Tandanor destinado al trabajo quedó a la espera de definiciones del Gobierno nacional sobre la continuidad del proyecto.

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Alejandra Portatadino, ingeniera a cargo de la obra de la Base Naval Integrada por parte de Tandanor, derivó la consulta de PERFIL al Ministerio de Defensa. Desde la cartera de Petri no respondieron sobre cómo continuará el cronograma de trabajo ahora que Milei decidió reactivar la obra.

En la semana previa al viaje de Quirno y Presti, el Poder Ejecutivo reasignó US$142 millones, lo que representa cerca del 30% del costo total estimado de la obra. El financiamiento restante deberá definirse en el Presupuesto 2027.

El gobierno libertario sostiene que la base figura entre sus proyectos prioritarios.

A principios de septiembre, en una entrevista con Radio Mitre, Quirno aseguró: “No le entregaremos la base de Tierra del Fuego a Estados Unidos”.

La declaración se enmarca en una serie de especulaciones que giran alrededor del alineamiento de Milei con Donald Trump y comenzaron desde que en 2024 la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, viajó a Ushuaia y calificó a Tierra del Fuego como “la puerta de entrada al continente blanco”.

Dachary desestimó las versiones sobre una eventual cesión de la infraestructura a tropas norteamericanas y aclaró que cualquier modificación en el encuadre legal requeriría la intervención del Poder Legislativo. “El cambio de estatus de base integrada a base combinada se lo debería dar el Congreso”, explicó el funcionario provincial, quien advirtió que intentar avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia “sería un suicidio político”.

En Tierra del Fuego reclaman que la Nación ceda 50 hectáreas de la Nación a la provincia para trabajar en un polo logístico. Sin embargo, aclaran que el pedido comenzó ya con el proyecto iniciado en 2022.

Por lo demás, las gestiones parecen estar alineadas. Para Melella, la ubicación de Tierra del Fuego convierte a la provincia en un punto estratégico para la política exterior y de defensa argentina. Para el Gobierno nacional, la base forma parte de una estrategia más amplia que combina defensa, diplomacia y presencia territorial frente a la cuestión Malvinas y la proyección antártica.

“Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”, escribió Melella después de recibir a la comitiva nacional.

El gobernador remarcó que Tierra del Fuego ocupa “un lugar geopolítico único” por su proximidad a Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur, y definió a la base como “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”.

Quirno, en tanto, sostuvo que la decisión de Milei es que “todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida”. El vocero presidencial Adrián Ravier había planteado que la instalación “no tiene un carácter bélico”, sino que funcionará como polo logístico y de apoyo operativo y científico hacia la Antártida.

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Volantazo diplomático: la trastienda del viaje a Inglaterra que no fue

El presidente Javier Milei quería viajar a Londres, Inglaterra. Así lo manifestó un ministro en el mes de julio. La intención del economista pasaba por pisar suelo inglés para encabezar un foro de inversiones a gran escala. Pero el cambio de agenda gracias a la cuestión Islas Malvinas, atada a la improvisación de las últimas semanas, llevó al mandatario a desistir de su idea.

Tras la primera mitad del año, el jefe de Estado comenzó con su equipo a planificar el “Londres Week” para fines de octubre. Un foro similar al “Argentina Week” que se llevó a cabo entre el 8 y el 11 de marzo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que tuvo como objetivo hablar de las bondades del modelo económico libertario para generar inversiones de parte de ejecutivos.

Milei se ilusionaba con ser el primer presidente desde Carlos Menem en 1998 en aterrizar en el país europeo. Y la agenda Malvinas no estaba ni remotamente en el radar, tal como dio cuenta uno de los integrantes de su gabinete en una conversación informal.

Hasta que la selección argentina de fútbol, en el último mundial, desplegó una sábana blanca con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, tras vencer a Inglaterra en las semifinales del torneo. Fue el punto de inflexión que cambió el panorama completamente, sumado a que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apoyó la decisión de la organización de que el público no podía llevar inscripciones sobre el archipiélago nacional en disputa.

Por esas semanas, el oficialismo fracasó en su afán de aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La iniciativa tenía un polémico artículo que permitía la compra de tierras sin límites por parte de extranjeros. El canciller Pablo Quirno, para defender el texto, mencionó que un extranjero “si quería” podía comprarse un pueblo. Una frase que fomentó el malestar en la sociedad y sirvió para que el tema Malvinas, y la defensa de las tierras nacionales, continuara en boga.

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Pese a esas señales por parte de la sociedad, que se movilizó al Congreso para rechazar la ley, Milei siempre mantuvo viva la posibilidad de viajar a Inglaterra. De hecho, su entorno se encargó de difundir la semana pasada que la travesía estaba en pie. Y, en las últimas horas, una parte del oficialismo confirmó que iba a viajar a fines de octubre para dar una charla en la Universidad de Oxford. Posteriormente expresaron que iba a encabezar “una reunión con empresarios”, con abandono del “Londres Week”.

Aunque no todas las voces alimentaron expectativas. Como publicó este medio, desde Balcarce 50 y Cancillería sembraron interrogantes. Claro está, en medio del giro de Milei en defensa de la soberanía, podía caer mal que el presidente pise Londres sin hablar de la disputa por la soberanía del territorio argentino. Lo que llevó a que finalmente suspendiera su vuelo.