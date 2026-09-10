El Gobierno creó un nuevo sistema en Cancillería para blindar el reclamo por Malvinas tras el cruce con Londres

La pulseada geopolítica por el Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo administrativo y verbal. En medio de la escalada de tensiones con el Reino Unido, el gobierno de Javier Milei anunció este jueves la creación formal de un Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de la órbita de Cancillería, una herramienta diseñada para alinear de forma quirúrgica a todos los organismos estatales que intervienen en la defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La novedad fue difundida a través de un comunicado de la Oficina del Presidente donde se detalló que el mecanismo implementará protocolos estrictos de información, coordinación y asesoramiento. El objetivo principal es garantizar que cualquier medida adoptada por el Estado nacional mantenga una línea "coherente, compatible y uniforme" con los ejes rectores de la diplomacia argentina, evitando fisuras en el reclamo territorial ante los foros internacionales.

El comunicado oficial

Desde la Casa Rosada justificaron la jugada argumentando que la meta de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios usurpados “exige dejar atrás la dispersión burocrática”. Según la lectura oficial, articular de manera unificada las dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas permitirá sostener una postura firme y sostenida en el tiempo, reafirmando lo que definieron como un "compromiso irrenunciable" del Ejecutivo con la causa soberana.

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La decisión de blindar el andamiaje institucional interno se da en un momento de alta temperatura en el plano internacional. La movida argentina de endurecer los controles y avanzar con sanciones contra barcos y empresas involucradas en la exploración petrolera ilegítima en la plataforma continental (un paquete que ya apunta a decenas de firmas y particulares) generó una inmediata réplica desde el otro lado del océano.

El cruce más duro llegó desde Londres. El primer ministro británico, Andy Burnham, aprovechó una sesión en la Cámara de los Comunes para responderle a la oposición conservadora de Kemi Badenoch y ratificar la postura histórica sobre el archipiélago. Sin vueltas, lanzó una advertencia a la Casa Rosada: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas", sentenció, usando como escudo el referéndum de 2013 para avalar a los isleños.

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Respuestas cruzadas y el tablero geopolítico

La reacción británica dejó a la vista los límites de la pulseada. Mientras en Londres minimizan el impacto de las sanciones argentinas y se aferran a su alianza con Washington para retener el control de las islas, el Gobierno nacional intenta ordenar la tropa interna con la nueva estructura de Cancillería.

La idea del flamante sistema es alinear a todos los ministerios, que hasta ahora se movían por carriles separados. El objetivo de la Casa Rosada es darle más fuerza y sustento técnico a los reclamos formales que Argentina presenta de manera constante ante los tribunales internacionales.

Con las cartas sobre la mesa, la pelea por el petróleo y la soberanía sigue al rojo vivo. Del otro lado del Atlántico, el Reino Unido se abraza a sus socios históricos para mantener su presencia militar. De este lado, la gestión libertaria rearma su esquema diplomático en una confrontación que promete sumar nuevos capítulos.

TC/MSS