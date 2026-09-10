El Gobierno asegura que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia no está vinculada con Malvinas

El Gobierno acelera los preparativos para la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Este viernes, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno, viajarán a Tierra del Fuego para avanzar con el proyecto. La decisión se da en el marco de la nueva agenda del Gobierno sobre el Atlántico Sur, que incluye las sanciones impuestas a las empresas petroleras que operan legítimamente en las islas Malvinas.

Desde el Ministerio de Defensa (Mindef) aseguraron a PERFIL que la obra de la Base Naval Integrada “comenzaría a mediados de noviembre y principios de diciembre, con una proyección a largo plazo de cuatro años como mínimo”. También remarcaron que se trata de una inversión completamente argentina y que Estados Unidos “no participa del financiamiento”, a pesar de ser un aliado político y de haber puesto en duda su apoyo al Reino Unido en la soberanía de Malvinas. De la misma forma, dentro de la cartera niegan que la construcción de la base tenga relación con la nueva malvinización de Javier Milei y que “se habría hecho igual”.

La Base Naval Integrada de Ushuaia: el proyecto que Defensa impulsa desde hace décadas y que Milei busca reactivar

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La aclaración se da en un contexto de mayor cooperación militar entre la Argentina y Estados Unidos. La política de reequipamiento militar ya había avanzado con la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca, pero hace menos de un mes el Gobierno firmó un acuerdo con el subsecretario del Ejército de los Estados Unidos, Patrick Mason, para avanzar en la adquisición de 235 vehículos blindados Stryker. Este jueves, además, se conoció que la administración Trump aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina por US$140 millones.

A una semana de la Cadena Nacional de Milei sobre Malvinas, desde la Oficina del Presidente informaron que "se iniciaron los procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2º de la Ley N° 26.659”. Medida alcanza tanto a personas humanas como jurídicas involucradas en el “desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en la Plataforma Continental Argentina.

La decisión de avanzar con el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, bajo la órbita de la Armada Argentina, se enmarca en una política de fortalecimiento de la infraestructura naval y marítima en el extremo sur del país. El proyecto original remite a los años 90, pero recién comenzó a tomar forma en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque con limitados avances. Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en 2023, en un principio el envío de fondos quedó interrumpido como parte de la política de reducción del gasto y priorización del equilibrio fiscal.

Ahora, con este nuevo impulso malvinero, el mismo gobierno concreta un refuerzo de casi 218.000 millones de pesos para la Defensa y se prevé utilizar más de 200.000 millones de pesos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y terminar la Base Petrel, en la Antártida. A partir del Decreto 867/2026, también se incrementaron los salarios de las Fuerzas Armadas (FA) entre un 12,22% y un 32% sobre el acumulado del año.

EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a Argentina por US$140 millones

Control estratégico

El Gobierno busca priorizar un polo estratégico comercial y logístico. Contando con una base naval y un aeropuerto ya incorporados, el proyecto busca ampliar las capacidades estratégicas y militares, además de promover una comunicación más directa entre Ushuaia y la Antártida.

El proyecto prevé un muelle de desarrollo de atraque, instalaciones para logística antártica, edificios de servicios marítimos, infraestructura para el Área Naval Austral y la Base Naval Ushuaia, y viviendas para el personal.

Las aspiraciones son lograr una reactivación de la economía científica, un amplio monitoreo del círculo comercial marítimo, la expectativa del ingreso de divisas al país y una logística que disminuya la distancia entre los polos.

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Prioridad a la Defensa Nacional

El repentino aumento del Presupuesto Nacional destinado al Ministerio de Defensa se debe a un objetivo político del Ejecutivo de reforzar las capacidades de la defensa nacional y proteger los intereses de la soberanía argentina.

En otro anuncio publicado este lunes, el Gobierno ordenó la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, para debatirse el 15 de septiembre, sobre el desarrollo de la Base Naval Integrada y de “otros proyectos estratégicos que aseguren la seguridad nacional” y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina.

“Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, sostuvo el comunicado firmado por el presidente Milei.

Fortalecer el material de las Fuerzas Armadas y el monitoreo se convirtió en la principal medida del jefe de Estado, según afirman en su entorno. Con la incorporación de aviones, cámaras y drones, aspira a proteger la costa marítima de la explotación extranjera de recursos naturales, como las energías petroleras offshore y la pesca ilegal.

Cada año, sobre la milla 201, la Prefectura Naval Argentina monitorea alrededor de 500 buques pesqueros extranjeros que se posicionan en el límite del área adyacente de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). En ese sentido, la logística es el punto de inicio para el funcionamiento de la base, dado que “no existe defensa ni Antártida sin logística”, sostienen desde el Ministerio.

MSS