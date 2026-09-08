Malvinas: afirman en RDI que la ambigüedad de Trump reavivó tensiones en Reino Unido

La cuestión Malvinas volvió a ocupar espacio en la agenda internacional a partir de una serie de declaraciones de Donald Trump que generaron interrogantes sobre la posición de Estados Unidos frente al reclamo argentino de soberanía. Durante un análisis en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Farrell explicó cómo surgió el tema y qué repercusiones tuvo en el Reino Unido.

Según relató el periodista, todo comenzó cuando Trump recibió una pregunta inesperada sobre qué ocurriría si Argentina decidiera recuperar o invadir las islas. “Nosotros estamos revisando todas las políticas que ha tenido Estados Unidos y la política hacia Malvinas es una de ellas”, respondió el mandatario estadounidense, de acuerdo con el relato de Farrell.

La declaración adquirió mayor relevancia porque se produjo apenas uno o dos días antes de la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas. La revisión mencionada por Trump abrió interrogantes sobre la posición de Washington, aunque no equivale por sí misma a un cambio formal de política.

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La guerra en Medio Oriente y el desgaste de Trump

Los periodistas también vincularon la postura de Trump con el escenario de tensión en Medio Oriente y las dificultades que enfrenta para cumplir sus objetivos militares y diplomáticos. Farrell recordó que el mandatario había planteado inicialmente una guerra corta, mientras que el conflicto se extendió durante meses.

Ariel Maciel consideró que esa situación refleja el desgaste de la estrategia utilizada por Trump durante su segundo mandato. “Ha quedado preso del desgaste de su estrategia”, sostuvo.

Según su análisis, el presidente estadounidense intentó trasladar al terreno internacional una lógica de negociación basada en ejercer una fuerte presión inicial. Maciel consideró que esa estrategia terminó generando resultados erráticos y obligando a Trump a ceder más de lo previsto en distintos escenarios.

El costo político del conflicto

Facundo Falduto señaló que existe una tensión entre el deseo de Trump de escalar el conflicto y las resistencias dentro del propio establishment militar estadounidense. También mencionó el impacto económico de la guerra, particularmente por el incremento del precio del petróleo.

Farrell recordó que Trump se encuentra a pocos meses de unas elecciones legislativas en las que el Partido Republicano podría perder el control de alguna de las cámaras del Congreso. Falduto agregó que el aumento del petróleo representa un problema electoral porque impacta sobre el costo de distintos productos.

La repercusión en la prensa británica

La reacción de los medios británicos fue otro de los ejes de la conversación. “Portada fue en todos los medios”, destacó Falduto, quien explicó que las publicaciones abordaron la cuestión Malvinas desde enfoques diferentes.

Según su análisis, The Telegraph presentó el discurso de Milei en términos de amenaza, mientras que GB News cuestionó la afirmación argentina de soberanía. En cambio, The Independent y Sky News pusieron mayor énfasis en la posición de Trump y en la ambigüedad de sus declaraciones.

Para Falduto, esa indefinición estadounidense fue la principal novedad que permitió que Malvinas volviera a movilizarse en la prensa británica.

Washington, Londres y el gasto en defensa

El análisis también vinculó la cuestión Malvinas con las tensiones entre Trump y el Reino Unido por el financiamiento de la defensa europea. Falduto señaló que el mandatario estadounidense busca que los países europeos aumenten su participación en los gastos de la OTAN.

En ese contexto, la posición estadounidense sobre Malvinas aparece atravesada también por la relación estratégica entre Washington y Londres, según plantearon los periodistas.

El entendimiento entre Argentina y Chile

Farrell también se refirió a otro episodio diplomático relacionado con cuestiones de soberanía: el Estrecho de Magallanes. Recordó que una declaración del comandante de la Fuerza Aérea Argentina había generado una protesta del Gobierno chileno.

Según explicó, después de la visita de Milei a Chile para participar de un foro de la derecha internacional y de su encuentro con José Antonio Kast, ambos gobiernos difundieron una declaración conjunta. Argentina reconoció expresamente la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, mientras que Chile manifestó su respaldo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, de acuerdo con lo relatado durante el programa.