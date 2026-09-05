Base Naval Integrada de Ushuaia: qué es y por qué Milei vuelve a impulsarla

La Base Naval Integrada de Ushuaia volvió al centro de la agenda del Gobierno después de que Javier Milei anunciara un nuevo impulso para avanzar con su construcción. El proyecto apunta a reforzar las capacidades de la Argentina en el Atlántico Sur y mejorar el apoyo logístico a las operaciones vinculadas con la Antártida.

La ubicación de Ushuaia es uno de los principales motivos por los que la obra tiene importancia estratégica. La ciudad está en el extremo austral del país y funciona como uno de los principales puntos de conexión con la Antártida, por lo que contar con mayor infraestructura permitiría ampliar las capacidades argentinas en esa zona.

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El proyecto contempla infraestructura naval, áreas destinadas a la logística antártica, depósitos, talleres y espacios para el funcionamiento del personal. La intención es concentrar capacidades que hoy se encuentran distribuidas y mejorar las condiciones para las actividades de Defensa y apoyo logístico.

Un proyecto que no comenzó con Milei

Aunque el Presidente volvió a ponerlo en agenda, la Base Naval Integrada no es una obra nueva. La iniciativa tiene antecedentes de varias décadas y fue retomada formalmente en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Jorge Taiana estaba al frente del Ministerio de Defensa.

Los trabajos comenzaron con fondos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y fueron planteados como parte de una estrategia para fortalecer la presencia argentina en el extremo sur. Sin embargo, el proyecto avanzó de manera mucho más lenta de lo previsto.

Los informes oficiales registraron un avance físico de 9,13% en las primeras etapas de ejecución. La magnitud de ese porcentaje muestra la distancia entre la infraestructura proyectada y la que efectivamente pudo construirse hasta ahora.

Base Naval y Polo Logístico Antártico: no son lo mismo

Dentro del proyecto general aparece además otro concepto que suele generar confusión: el Polo Logístico Antártico. Ambos están vinculados por su ubicación y por el objetivo de mejorar las capacidades argentinas hacia la Antártida, pero cumplen funciones diferentes.

La Base Naval Integrada pertenece al área de Defensa y está relacionada con las capacidades militares y navales del país. El polo logístico, en cambio, tiene una función más amplia y apunta a brindar infraestructura y servicios para las actividades científicas, logísticas y de apoyo relacionadas con la Antártida.

La diferencia es relevante porque el desarrollo de Ushuaia como plataforma antártica no depende únicamente de la infraestructura militar. También requiere puertos, depósitos, transporte y servicios capaces de sostener durante todo el año las actividades que parten hacia el continente blanco.

Por qué la Antártida vuelve a estar en el centro

El proyecto también se inscribe en una discusión más amplia sobre el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida. Para la Argentina, fortalecer la infraestructura en Tierra del Fuego forma parte de una estrategia para aumentar sus capacidades en una zona considerada clave desde el punto de vista territorial y geopolítico.

La Antártida tiene además un régimen internacional particular. El Tratado Antártico, firmado en 1959, establece que el continente debe utilizarse con fines pacíficos y científicos y limita las actividades de carácter militar, aunque permite el empleo de personal o equipamiento militar para tareas científicas u otros fines pacíficos.

Por eso, el desarrollo de infraestructura en Ushuaia tiene una importancia que excede a la actividad estrictamente naval. La ciudad funciona como un punto estratégico para las operaciones antárticas argentinas y para la presencia del país en el extremo sur.

El nuevo impulso de Milei

El anuncio de Milei vuelve a poner el foco sobre una obra que atravesó distintos gobiernos y que durante años quedó condicionada por la falta de financiamiento. El Gobierno busca ahora acelerar su desarrollo y fortalecer las capacidades de Defensa en una región que considera estratégica.

La decisión se produce además en un contexto de mayor atención sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, mientras la administración de Milei profundiza su alineamiento internacional con Estados Unidos. La Base Naval Integrada aparece así dentro de una agenda más amplia que combina Defensa, soberanía y política antártica.

LB/AF