Tucumán mira a 2027: una nueva encuesta midió el voto por espacios políticos y puso a prueba dos escenarios de candidatos

A poco más de un año de las elecciones para gobernador, Tucumán comienza a mostrar las primeras señales de una competencia que promete ser disputada. Una encuesta de opinión pública realizada en agosto midió tanto la intención de voto por espacios políticos como distintos escenarios de candidatos y encontró una pelea concentrada, por ahora, entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza.

El estudio de Isasi/Burdman Consultores Políticos, realizado entre el 19 y el 24 de agosto, relevó la opinión de 945 tucumanos y consultó, entre otros temas, sobre la gestión de Javier Milei, la administración de Osvaldo Jaldo, las preferencias electorales para 2027 y las principales preocupaciones de la sociedad.

La Libertad Avanza aparece al frente por espacio político

Cuando la pregunta deja de lado los nombres propios y consulta qué partido o fuerza política votarían los tucumanos para gobernador en 2027, La Libertad Avanza aparece primera con 31%.

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Muy cerca se ubica Tucumán Primero/PJ Jaldo, con 28,6%, mientras que bastante más atrás aparece Fuerza Patria/PJ Manzur, con 5,5%.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores reúne 5,2%; Cambia Tucumán, 3,6%; y Fuerza Republicana, 3,3%. Otro 2,6% optaría por otra alternativa o votaría en blanco.

Pero hay un dato que resulta clave: 0,3% todavía no sabe a quién votaría. Es decir, uno de cada cinco consultados no tiene definido su voto cuando la elección se plantea en términos de espacios políticos.

La diferencia entre LLA y el espacio que responde por el oficialismo provincial es, de acuerdo con este escenario, de 2,4 puntos porcentuales.



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Jaldo y Catalán, en una pelea muy cerrada

La distancia se achica todavía más cuando la encuesta pone nombres propios sobre la boleta. En el Escenario 1, el gobernador Osvaldo Jaldo aparece primero con 29,3%, seguido prácticamente a la par por Lisandro Catalán, de La Libertad Avanza, con 28,9%.

La diferencia entre ambos es de apenas 0,4 puntos.

Más atrás queda Juan Manzur, de Fuerza Patria, con 6,6%; Alejandra Arreguez, del Frente de Izquierda, con 4,9%; Mariano Campero, de Cambia Tucumán, con 3,7%; y Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, con 3,5%.

El 2,5% respondió que votaría otra opción o en blanco, mientras que 20,6% no sabe todavía qué candidato elegiría.

El segundo escenario vuelve a mostrar una pelea cabeza a cabeza

El estudio también plantea un segundo escenario de candidatos. Jaldo vuelve a quedar primero, pero esta vez con 30,7%, mientras que Catalán alcanza 29,4%. La diferencia entre ambos pasa a ser de 1,3 puntos.

En este escenario ya no aparece Juan Manzur entre los candidatos considerados. En su lugar, Alejandra Arreguez queda tercera con 5,4%, seguida por Mariano Campero, con 4,1%, y Ricardo Bussi, con 3,7%.

El voto por otra opción o en blanco llega a 3,2%, mientras que el porcentaje de personas que todavía no sabe qué hará sube hasta 23,5%.

Jaldo conserva el primer lugar en los dos escenarios, pero Catalán se mantiene a una distancia muy corta. Al mismo tiempo, la proporción de indecisos es suficientemente elevada como para que el escenario pueda modificarse de manera considerable de aquí a la campaña electoral.

La intención de voto debe leerse además junto con otra de las preguntas de la encuesta: "si en 2027 los tucumanos preferirían continuar con la gestión de Jaldo o elegir un cambio". El 62% se inclina por un cambio, frente a 27,9% que opta por la continuidad. Otro 10,1% no sabe o no responde.

Milei mantiene una base competitiva

La encuesta también midió la evaluación del Gobierno nacional. Javier Milei tiene 47% de aprobación en Tucumán, mientras que el 42,7% desaprueba su gestión y el 10,3% no sabe.

La relativa paridad entre aprobación y desaprobación ayuda a contextualizar el desempeño de La Libertad Avanza en la medición electoral: el espacio aparece primero cuando se pregunta por fuerzas políticas y Catalán queda prácticamente empatado con Jaldo cuando se consulta por candidatos.

El gobernado Osvaldo Jaldo, en tanto, registra 41,7% de aprobación y 45,3% de desaprobación, con un 13% que no expresa una posición.

Otro de los datos que aporta contexto al escenario electoral surge de una pregunta sobre el perfil del próximo gobernador.

El 62,1% está de acuerdo con la frase “En Tucumán, una persona que viene con ideas nuevas podría gobernar mejor que un político con experiencia”. El 32,4% está en desacuerdo y el 5,5% no sabe.

La respuesta no equivale directamente a una intención de voto, pero sí muestra un clima favorable a la renovación política que puede ser aprovechado por candidatos que intenten posicionarse por fuera de las estructuras tradicionales.

Ficha técnica: relevamiento realizado entre el 19 y el 24 de agosto de 2026 en ocho localidades de Tucumán: San Miguel, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo, Famaillá, Monteros y Concepción. Se realizaron 945 entrevistas presenciales coincidentales en vía pública, con toma simultánea de datos. Participaron cinco encuestadores y dos coordinadores. Los resultados fueron ponderados según localidad, sexo y grupos de edad.

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