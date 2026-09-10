EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a Argentina por US$140 millones

Estados Unidos aprobó la venta a Argentina de cuatro helicópteros militares polivalentes Black Hawk y equipamiento relacionado por un valor estimado de US$140 millones, según informó este jueves 10 el Departamento de Estado norteamericano.

La operación contempla la adquisición de las cuatro aeronaves fabricadas por Sikorsky, además de dos motores de General Electric y otros equipos asociados. Entre ellos se incluyen transpondedores, sistemas de aterrizaje, radio y GPS, equipos de rescate y emergencia, software y dispositivos de mantenimiento, además de repuestos.

Helicóptero Black Hawk

El paquete también contempla dos motores fabricados por la división aeroespacial de General Electric, además de distintos componentes vinculados con la navegación, las comunicaciones, el mantenimiento y las tareas de rescate.

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La autorización de Washington representa un paso dentro del proceso de compra, aunque la aprobación estadounidense no implica por sí sola que la operación esté definitivamente concretada. La información difundida este jueves se refiere a la autorización para una posible venta militar a Argentina por un monto estimado de US$140 millones.

Qué incluye la operación por los helicópteros Black Hawk

Además de las cuatro aeronaves, el pedido argentino incluye una serie de equipos que no están catalogados por Estados Unidos como sistemas de defensa principales.

Entre ellos figuran transpondedores, sistemas de aterrizaje, equipos de radio y GPS, además de elementos destinados a operaciones de rescate y emergencia. La operación también contempla dispositivos y software para el mantenimiento de las aeronaves, junto con repuestos y otros componentes de apoyo.

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De acuerdo con el comunicado estadounidense, la incorporación de los helicópteros contribuiría a mejorar las capacidades argentinas para realizar operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

El Departamento de Estado sostuvo, además, que la venta se encuentra alineada con los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. Washington consideró que la operación contribuirá a mejorar la seguridad de Argentina, a la que definió como un aliado importante fuera de la OTAN.

En ese sentido, el comunicado estadounidense destacó el papel de Argentina como un país que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico de Sudamérica.

El objetivo de reemplazar a los Huey del Ejército

Los nuevos helicópteros Black Hawk estarían destinados principalmente a relevar a los Bell UH-1H/Huey II del Comando de Aviación del Ejército, una de las flotas de aeronaves que forma parte de la estructura de transporte y operaciones de la fuerza terrestre.

La eventual incorporación de los cuatro UH-60L se inscribe así en el proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que en los últimos años incluyó distintas negociaciones con Estados Unidos para la adquisición de material militar.

Los Black Hawk son helicópteros de uso múltiple, capaces de ser utilizados en diferentes tipos de misiones. A lo largo de casi cinco décadas de servicio, el modelo dejó de estar limitado exclusivamente a funciones militares y comenzó a ser utilizado también en operaciones de evacuación médica, transporte, asistencia ante emergencias y respuesta a desastres naturales.

Más de una treintena de países incorporaron distintas versiones del Black Hawk a sus fuerzas armadas. Entre los países de la región que cuentan con este tipo de aeronaves se encuentran Brasil y Colombia.

Hasta ahora, Argentina contaba con un helicóptero Black Hawk, destinado al transporte presidencial. La eventual adquisición de cuatro nuevas unidades significaría, por lo tanto, la incorporación del modelo a la estructura operativa del Ejército.

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La autorización conocida este jueves llega en un contexto de mayor cooperación bilateral entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa, mientras el Gobierno nacional avanza en diferentes programas destinados a recuperar y modernizar capacidades de las Fuerzas Armadas.

El anuncio del Departamento de Estado agrega ahora un nuevo capítulo a ese proceso. La posible compra de los cuatro Black Hawk deberá atravesar las etapas correspondientes para que la operación pueda concretarse y las aeronaves sean finalmente incorporadas al Ejército Argentino.

RG