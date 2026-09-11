Base Naval Integrada: Quirno y Presti viajaron a Tierra del Fuego para reactivar la obra estratégica de Milei

El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes con la reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra considerada estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajaron a Tierra del Fuego, recorrieron el predio donde se desarrolla el proyecto y mantuvieron un encuentro con el gobernador Gustavo Melella.

La visita comenzó con una reunión en la sede de la Gobernación de Tierra del Fuego. Durante el encuentro, Quirno, Presti y Melella abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y el mandatario provincial manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa.

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La Base Naval Integrada de Ushuaia: el proyecto que Defensa impulsa desde hace décadas y que Milei busca reactivar

Luego, los funcionarios nacionales se trasladaron al predio destinado a la obra, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina. Allí se presentaron las principales características del proyecto antes de que Quirno y Presti recorrieran las instalaciones.

La visita se produjo en un momento en el que la Casa Rosada busca acelerar distintos proyectos vinculados con la defensa, las Malvinas y la soberanía nacional. La obra de la Base Naval Integrada había comenzado en 2022, pero quedó prácticamente paralizada durante el primer año de la actual gestión. Ahora el Ejecutivo busca retomar los trabajos y avanzar con las licitaciones pendientes.

El proyecto contempla una inversión total estimada de entre US$400 millones y US$500 millones y prevé la construcción de un muelle de más de un kilómetro, además de edificios para servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible y otras instalaciones destinadas a la logística antártica.

El Gobierno busca acelerar la obra y reforzar su presencia política en Tierra del Fuego

La Nación ya reasignó US$142 millones para avanzar con la Base Naval Integrada, aunque ese monto representa aproximadamente el 30% del costo total estimado. El Ejecutivo deberá definir cómo financiará el resto de la obra, mientras busca incorporar partidas prioritarias en el Presupuesto 2027.

Carlos Presti y Pablo Quirno viajan a Ushuaia para reactivar la Base Naval Integrada

Además, mediante el Decreto 867/2026, el Gobierno destinó más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel. Desde el Ministerio de Defensa esperan que los trabajos puedan retomarse antes de fin de año, una vez que concluyan las licitaciones actualmente en curso.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la instalación no tendrá un objetivo militar ofensivo. La Base Naval Integrada de Ushuaia está proyectada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida, además de contemplar funciones vinculadas con el desarrollo de actividades científicas en la región.

La actividad de Quirno y Presti también tuvo una dimensión política. La comitiva incluyó a legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, en momentos en que el oficialismo busca fortalecer su estructura territorial de cara a las elecciones de 2027.

En ese contexto, la fotografía con Gustavo Melella adquirió una relevancia particular. La relación entre el gobernador fueguino y la Casa Rosada estuvo marcada por fuertes diferencias desde el inicio de la gestión de Milei, por lo que el encuentro en Ushuaia funcionó también como una señal política.

"Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía", escribió Melella en un posteo en X.

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La visita coincidió además con la discusión que atraviesa al Gobierno por su estrategia electoral para 2027. La Casa Rosada busca avanzar con la suspensión de las PASO y apuesta a concentrar la disputa en las elecciones generales, con el objetivo de llegar a una eventual primera vuelta con mayores posibilidades de triunfo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará el debate sobre la reforma electoral el 15 de septiembre, una fecha que el oficialismo considera clave para intentar destrabar el proyecto.

Así, la presencia de funcionarios nacionales y dirigentes libertarios en Tierra del Fuego combinó la agenda de defensa y soberanía en el Atlántico Sur con la construcción territorial de La Libertad Avanza. El Gobierno busca mostrar avances en una obra estratégica mientras intenta ampliar su presencia política en una provincia gobernada por un dirigente que mantiene diferencias con la Casa Rosada.

RG/MSS