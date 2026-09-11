Carlos Presti y Pablo Quirno viajan a Ushuaia para reactivar la Base Naval Integrada

El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, viajarán este viernes a Ushuaia junto a legisladores de La Libertad Avanza y jefes militares para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada. El objetivo de la visita es mantener la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y definir los próximos pasos de una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La comitiva llegará a Ushuaia alrededor de las 10 y recorrerá el predio donde está previsto el desarrollo de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico. Volverían a Buenos Aires el mismo día y apuntan a iniciar la vuelta cerca de las 17. Durante la visita, Quirno y Presti buscarán avanzar en la definición de los plazos para retomar los trabajos y establecer las próximas etapas del proyecto.

Además, ambos mantendrán un encuentro a media mañana con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

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El canciller Quirno aseguró este jueves que, después del trabajo conjunto entre Cancillería y Defensa, el Gobierno pasó “del planeamiento a la ejecución”. La instalación apunta a concentrar medios y ampliar las capacidades navales, además de mejorar el apoyo a las campañas antárticas y la protección de los intereses marítimos argentinos.

El esquema también contempla la integración de radares, sensores, sistemas satelitales, telecomunicaciones e inteligencia de señales para fortalecer la vigilancia permanente del Atlántico Sur. En esa estrategia, la Base Naval Integrada funcionaría como uno de los puntos desde los cuales se pueda concentrar y cruzar información sobre movimientos marítimos y aéreos en la región.

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La visita de Presti y Quirno se produce luego de las definiciones que Milei realizó sobre Malvinas y de su decisión de reforzar las partidas destinadas a Defensa. El Decreto 867/2026 asignó más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel.

De la delegación también participarán el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, y legisladores nacionales de La Libertad Avanza por la provincia: Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca.

La presencia de autoridades políticas y militares busca darle respaldo institucional a una obra que el Gobierno incorporó a su estrategia para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y profundizar las capacidades vinculadas con la cuestión Malvinas.

La visita también se suma a otros movimientos recientes del Gobierno nacional en el extremo austral. A fines de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, puso en funcionamiento en Ushuaia la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria VI – Patagonia Austral, que tiene jurisdicción sobre Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y parte de Chubut, y está orientada a reforzar las tareas de prevención y respuesta frente al narcotráfico y el crimen organizado.

El financiamiento

Uno de los principales puntos pendientes es el financiamiento. La Nación reasignó US$142 millones para la iniciativa, mientras que las estimaciones sobre el costo total de la Base Naval Integrada de Ushuaia se ubican entre US$400 millones y US$500 millones.

Por ese motivo, Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027, que el Ejecutivo debe enviar al Congreso el próximo martes 15 de septiembre, contemple partidas prioritarias destinadas al avance de la base y a otros proyectos considerados estratégicos para la defensa y la seguridad nacional. El Gobierno también busca que la obra se ejecute con capitales íntegramente argentinos, en respuesta a los cuestionamientos que habían surgido en Tierra del Fuego sobre una eventual participación extranjera.

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El proyecto no comenzó durante la actual administración. La obra comenzó formalmente en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, puso en marcha los trabajos con recursos del FONDEF. El proyecto actual contempla un muelle de más de un kilómetro, edificios para servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible e instalaciones destinadas al abastecimiento y apoyo de las campañas antárticas. La obra presenta actualmente un avance físico cercano al 9%.

La idea, sin embargo, es anterior incluso al inicio formal de las obras. Sus antecedentes se remontan a los años 90, cuando Tierra del Fuego impulsó distintos proyectos para desarrollar un polo logístico y portuario vinculado con la actividad antártica. Desde entonces hubo convenios, proyectos legislativos y distintos intentos de financiamiento que no lograron concretar la obra integral.

El relanzamiento de 2022 tampoco consiguió resolver el principal problema histórico: el financiamiento. La Base Naval Integrada quedó dividida en distintas etapas y los recursos disponibles permitieron avanzar solo con una parte de la infraestructura prevista.

La necesidad de una nueva infraestructura está vinculada, entre otros factores, al crecimiento urbano de Ushuaia. La expansión de la ciudad fue rodeando progresivamente las actuales instalaciones navales y redujo las posibilidades de ampliar allí la infraestructura necesaria para las operaciones militares y logísticas.

RM/ff