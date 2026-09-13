Bienes de Adorni: vence el nuevo plazo para las respuestas "más prorrogadas" de la gestión libertaria

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni vuelve a quedar frente a un plazo judicial clave. La Justicia espera que presente las explicaciones solicitadas sobre su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La nueva prórroga otorgada a su defensa vence esta semana y, hasta el momento, el exfuncionario todavía no entregó las respuestas requeridas por la Fiscalía.

Según fuentes judiciales citadas por Agencia Noticias Argentinas, Adorni tiene tiempo hasta este martes 15 de septiembre para presentar sus explicaciones patrimoniales. Sin embargo, su defensa podría volver a solicitar una nueva extensión de 15 días para completar la documentación y responder los interrogantes planteados en el expediente.

El requerimiento fue elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien presentó un listado de 20 preguntas vinculadas con distintos movimientos y aspectos de la situación patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

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La investigación busca reconstruir la evolución económica de la pareja desde el ingreso del exfuncionario a la administración pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno, en junio de 2026. En ese período, los investigadores pusieron bajo análisis los ingresos declarados, los gastos realizados, los bienes incorporados y distintas operaciones que, según la Fiscalía, requieren una explicación.

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Uno de los principales puntos que analiza el expediente surge de la comparación entre los ingresos y los gastos registrados durante el período investigado. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, los ingresos comprobados del matrimonio alcanzaron aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos reconstruidos llegaron a $272,8 millones. La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549, un desfasaje que la Fiscalía busca que sea explicado por el exfuncionario.

El fiscal Pollicita también puso la lupa sobre operaciones y desembolsos realizados durante esos años, incluidos movimientos en dólares, además de cuestiones relacionadas con bienes, viajes, deudas y otros gastos.

La presentación que deberá realizar Adorni no implica por sí misma una acusación definitiva ni determina la existencia de un delito. Se trata de una instancia dentro de la investigación en la que el exfuncionario tiene la posibilidad de brindar explicaciones y aportar documentación que permita justificar los movimientos patrimoniales observados.

La primera prórroga y el acceso al celular de un testigo

Adorni ya había obtenido una primera extensión del plazo. Originalmente, el fiscal le había otorgado dos semanas para contestar el requerimiento, período que finalizó el 25 de agosto.

Antes de ese vencimiento, la defensa pidió más tiempo y solicitó acceder a documentación vinculada con información extraída del teléfono del contratista Matías Tabar, considerado un testigo relevante dentro de la investigación.

El juez federal Ariel Lijo autorizó el acceso a los archivos solicitados y concedió una prórroga de otros 15 días para que el exfuncionario pudiera preparar su respuesta.

La documentación obtenida a partir del teléfono de Tabar forma parte de los elementos que la defensa buscaba analizar antes de presentar las explicaciones requeridas por la Fiscalía. Según trascendió, Adorni finalmente tuvo acceso a parte de ese material durante la semana pasada.

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Qué puede pasar si las explicaciones no convencen

El próximo paso dependerá de la respuesta que presente el exjefe de Gabinete y de la evaluación que realice la Fiscalía sobre la documentación aportada. Si las explicaciones y los elementos presentados no resultan suficientes para despejar las dudas planteadas en el expediente, Pollicita podría avanzar con el pedido para que Adorni sea citado a indagatoria.

En ese escenario, el exfuncionario debería brindar explicaciones formalmente ante la Justicia en calidad de imputado. La investigación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.

Por ahora, la causa continúa en una etapa de análisis patrimonial y la Justicia espera que Adorni defina si presentará finalmente su descargo dentro del plazo vigente o si volverá a solicitar una prórroga.

CS