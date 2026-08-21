Encuesta: cuáles son los gobernadores con mejor y peor imagen

Rolando Figueroa se convirtió en agosto en el gobernador con mejor imagen positiva del país, según el nuevo ranking interprovincial elaborado por CB Global Data. El mandatario de Neuquén alcanzó el 55,7% de valoración positiva y desplazó del primer puesto al salteño Gustavo Sáenz. El podio se completó con Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 55,1%, y Hugo Passalacqua, de Misiones, con 53,4%.

La nueva medición deja además cambios relevantes respecto del ranking de julio. El mes pasado Sáenz encabezaba la tabla con 55,3%, seguido por Jaldo con 54,8% y Figueroa con 53,5%. Un mes después, el neuquino trepó dos lugares y se quedó con la cima, mientras el salteño retrocedió hasta la cuarta posición.

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La principal novedad aparece en Neuquén. Figueroa pasó de 53,5% en julio a 55,7% en agosto, una mejora de 2,2 puntos porcentuales que no sólo le permitió escalar del tercer al primer puesto sino que además lo convirtió en el mandatario que más aumentó su imagen positiva durante el último mes.

Jaldo se mantuvo segundo y mostró una variación mucho más moderada. El gobernador tucumano pasó de 54,8% a 55,1%, una suba de 0,3 puntos. La otra modificación importante dentro del podio fue la de Passalacqua, que avanzó desde el 52,6% registrado en julio hasta 53,4% en agosto y pasó del sexto al tercer lugar.

El que cedió terreno fue Gustavo Sáenz. Después de haber encabezado el ranking de julio con 55,3%, el gobernador de Salta bajó a 52,9% y quedó cuarto. La caída fue de 2,4 puntos en apenas un mes y modificó por completo la composición de los tres primeros lugares.

Detrás aparecen Marcelo Orrego, de San Juan, con 52,5%, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con 52,2%. Ambos mejoraron medio punto respecto de julio y escalaron tres posiciones. Orrego pasó del octavo al quinto lugar y Pullaro del noveno al sexto. Martín Llaryora, de Córdoba, quedó séptimo con 52%, mientras Ignacio Torres, de Chubut, retrocedió hasta el octavo lugar con 51,5% después de haber registrado 52,7% en julio.

Uno de los retrocesos más notorios dentro de la zona alta fue el de Claudio Poggi. El gobernador de San Luis tenía 53% de imagen positiva en julio y quedó cuarto, pero en agosto cayó a 51,4% y pasó al noveno lugar. Con 51%, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, completó los primeros diez puestos y prácticamente no mostró cambios respecto del 51,1% del mes anterior.

Kicillof e Insfrán

En la parte baja, Claudio Vidal, de Santa Cruz, quedó en el puesto 17 con 47%, seguido por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, con 46,8%, y por Alberto Weretilneck, de Río Negro, con 46,5%. Los tres registraron leves mejoras frente a julio, aunque continúan dentro del último tercio de la tabla.

Más pronunciado fue el deterioro de Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, que cayó de 47% a 45,2% y pasó del puesto 17 al 20. Inmediatamente después aparece Alfredo Cornejo, de Mendoza, con 45,1%. El radical había protagonizado en julio la mayor caída mensual de todo el ranking, con una baja de 2,8 puntos respecto de junio, y en agosto volvió a retroceder otras dos décimas.

Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen

Axel Kicillof permanece en el puesto 22, con una imagen positiva de 44,2% y una negativa de 53,3%. El gobernador bonaerense había sido el dirigente que más había crecido en la medición de julio, cuando subió 1,9 puntos y llegó a 43,9%. En agosto volvió a mejorar, aunque apenas tres décimas, una variación que no alcanzó para modificar su posición dentro del ranking.

El cambio más fuerte se produjo en los últimos dos lugares. Ricardo Quintela había cerrado el ranking de julio con 43%, pero en agosto quedó penúltimo pese a retroceder hasta 42,6%. La explicación está en la fuerte caída de Gildo Insfrán, que pasó de 43,6% a apenas 40,7% de imagen positiva y se convirtió en el mandatario peor evaluado del país.

La baja de 2,9 puntos de Insfrán fue la mayor registrada entre julio y agosto. El gobernador formoseño presenta además un 55% de imagen negativa. De esta manera, el fondo de la tabla vuelve a estar integrado por Insfrán, Quintela y Kicillof, los mismos tres dirigentes que habían ocupado los últimos lugares en julio, aunque con un cambio en el orden entre los mandatarios de Formosa y La Rioja.

La comparación mensual muestra así que se mantiene buena parte de los nombres de julio, pero modifica de manera significativa quién encabeza el mapa de aprobación de los gobernadores argentinos.

El estudio relevó a 24.650 personas mayores de 18 años en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con entre 890 y 1.180 casos por distrito. El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 14 de agosto, mediante una encuesta online y con un margen de error promedio de entre 2,9% y 3,3%.

RG/fl