La agenda de Milei para esta semana: Gabinete, reunión con legisladores y Reforma Electoral

El presidente Javier Milei comenzará la semana con una reunión de Gabinete y un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada. La actividad política continuará el martes con una nueva reunión de la Mesa Política y el tratamiento informativo del proyecto de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.

El lunes, Milei encabezará la reunión de Gabinete a las 10. Luego, a las 15, recibirá a legisladores oficialistas para retomar los principales puntos de la agenda legislativa del Gobierno.

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El encuentro con diputados y senadores se dará en un momento de fuerte actividad parlamentaria, con distintas iniciativas del Ejecutivo en discusión en el Congreso.

Reforma Electoral: el tema central del martes

El martes a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará la habitual conferencia de prensa. Dos horas después, a las 13, Milei encabezará una nueva reunión de la Mesa Política. Por la tarde, a las 15.30, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizará el proyecto de Reforma Electoral en una reunión de carácter informativo.

La iniciativa busca modificar las reglas electorales y forma parte de la agenda del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Milei viajará a Bahía Blanca por un proyecto RIGI

El cierre de la semana tendrá a Milei en Bahía Blanca. El Presidente viajará el viernes para visitar el proyecto de Ampliación Mega, incluido en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La iniciativa contempla una inversión de US$360 millones y apunta a ampliar la capacidad para procesar, transportar y fraccionar líquidos asociados a la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta.

La actividad se enmarca en la agenda económica del Gobierno y en su apuesta por atraer inversiones vinculadas al sector energético.

La agenda de los ministros

La actividad oficial también tendrá varios encuentros de ministros durante la semana.

El ministro de Salud, Mario Lugones, participará lunes y martes del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde se reunirá con los 24 ministros de Salud del país.

Este lunes, además, el canciller Pablo Quirno abrirá a las 9.15 el acto por el Día de la Exportación, en el Palacio Libertad. El ministro de Economía, Luis Caputo, participará a las 10.40, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estará presente a las 12.25.

El viernes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a San Juan para participar del Consejo de Seguridad Nacional.

LB/AF