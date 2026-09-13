Milei viaja a las Naciones Unidas y buscará una reunión clave con Donald Trump por el reclamo de Malvinas

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York para participar en las Naciones Unidas y buscará concretar una reunión bilateral con Donald Trump. Según trascendió, el objetivo primordial del encuentro será abordar la disputa territorial con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La intención de Cancillería es que la cita se concrete entre el 21 y 22 de septiembre. En dicho encuentro, Milei expondrá sobre los derechos históricos de Argentina sobre el archipiélago y solicitará una mediación formal de la Casa Blanca, aunque las fuentes diplomáticas reconocen que el margen geopolítico para que Washington intervenga es estrecha.

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El viaje implicó un cambio directo en la agenda internacional del Gobierno: el Presidente suspendió una visita oficial a Londres programada para fines de septiembre, donde tenía previsto disertar en la Universidad de Oxford y mantener reuniones con referentes conservadores.

La escalada de tensión diplomática por la cuestión Malvinas llevó al canciller Pablo Quirno y a los organismos de inteligencia a recomendar la cancelación de la gira por el territorio británico.

El escenario diplomático se reactivó luego de declaraciones periodísticas pronunciadas por Trump en la Casa Blanca y en Irlanda, donde catalogó la escalada en el Atlántico Sur como "un desastre potencial". Si bien el republicano aclaró que no busca erosionar el vínculo con el primer ministro británico Andy Burnham, sí sugirió estar abierto a revisar su postura tradicional y ofrecerse como mediador.

Andy Burnham, primer ministro británco

Sin embargo, fuentes del ámbito internacional advierten que el premier británico enfrenta presiones internas: Burnham prometió en la cumbre de la OTAN elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035. Aceptar una mesa de negociación sobre la soberanía de Malvinas implicaría para el gobierno británico un alto costo político ante el Parlamento.

En paralelo, el Gobierno utiliza el reclamo de la soberanía austral como un eje de cohesión política interna en un momento de tensión legislativa. Para afianzar la postura territorial antes de su exposición en Nueva York, el Ejecutivo ordenó medidas de supervisión directa en la Patagonia.

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Los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán a Tierra del Fuego para reunirse con el gobernador Gustavo Melella, con la meta de avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y garantizar fondos requeridos para el desarrollo de la infraestructura.

Por su parte, la presentación de Milei ante la Asamblea General de la ONU el próximo 23 de septiembre incluirá la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las islas. El discurso cuestionará la negativa de Gran Bretaña a dar cumplimiento a las resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, al tiempo que defenderá su política económica.