Batalla de los findes: Milei y Caputo defendieron el consumo con posteos de Avenida Corrientes

Hay mucha gente que no llega a fin de mes, lo afirman numerosas voces y encuestas, incluso muchos de los ocasionales argentinos que se cruzan con micrófonos de los medios admiten sus penurias diarias. Pero para el Gobierno, se sabe, se trata de campaña de las "mier... de la prensa", empeñadas en ocultar la "mejor gestión de la historia".

Sin embargo, en esa suerte de "pelea de fondo" hoy en la Argentina, la de ver vaso medio lleno o vacío, ha empezado a sumar cada fin de semana postales de militantes libertarios de shoppings, calle Corrientes, o alguna pizzería como Guerrin, para señalar que esas imágenes "prueban que hay consumo y TMAP".

En el caso puntual de este sábado a la noche, fue Tipito Enojado, uno de los más conocidos militantes de redes libertario, el que posteó una foto de la Avenida Corrientes, señalando que pese a que hacía frío, había mucha gente. "Qué mal está el consumo, bol..., qué mal, qué mal que está calle Corrientes, terrible"...:

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De allí siguieron las respuestas ironicas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, en tono de ironía con quienes critican la baja del consumo que ha llevado al cierre a miles de empresas, para resaltar que el centro porteño, el punto neurálgico de una ciudad en la que viven 4 millones de personas, rodeado de un conurbano en el que viven otros 12 millones de habitantes, es claro índice "de consumo". Sobre todo ñps sábados por la noche

Vayamos a lo que posteó el ministro de Economía Toto Caputo, sugiriéndole a Tipito que "se avive" porque "todavía no es fin de mes" y que en la Avenida Corrientes "el consumo es de primera necesidad". Mostrando su reconocida creatividad, el ministro agregó con sarcasmo que el video del seguidor libertario era "totalmente sesgado":

Y faltaban para completar tanta algarabía consumista libertaria que se sumara el presidente Milei, que sostiene habitualmente este tipo de posteos de fines de semana de shoppings, como hizo la semana pasada con Soleil con fotos en las que sobraban algunos pies o se deformaban algunas caras, o antes con Shopping Abasto, para agregar que lo de Tipito y Toto era la enésima "masterclass", sobre todo la "ironía" del titular del Palacio de Hacienda:

Y luego agrego otro mensaje en el mismo tenor, considerando que quienes sostienen los problemas o la baja del consumo "han sido engañados por un chanta", y que "persisten en el error":

No se habla entonces de cierres de empresas, ni la capacidad instalada, no importa incluso que haya negocios gastronómicos que cierran, importa la "batalla de los findes". Y en esta "posbatalla cultural", el Gobierno se empeña en transmitir optimismo, mostrando que un grupo de personas en el centro porteño "prueba que hay consumo"... Incluso, se tomó el trabajo de aclararlo el ministro de Economía, la gente que estaba en Corrientes este sábado a la noche "seguramente trabaja en empresas energéticas o mineras, que son los únicos sectores que funcionan bien...".

El tono de las respuestas no fue tan optimista

No es la actual una época en la que los posteos libertarios pasen una época en la que abunden likes y visualizaciones. Como ejemplo el "MASTERCLASS: IRONIA" de Milei dedicado a Toto Caputo había sumado en casi dos horas y media, 57 mil visualizaciones y solo 184 respuestas, lo que para un usuario de X con 4,6 millones de seguidores resulta llamativo. Pero al margen del momento libertario en redes, ese tono de festejo de la gente en Avenida Corrientes tuvo mayoría de respuestas en las que no abundaban, justamente, los aplausos:

HB