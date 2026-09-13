El furor de los 80 en Instagram: qué hay detrás de la tendencia de fotos que recrea la IA

Bastan un par de indicaciones precisas en una pantalla para que un algoritmo convierta un retrato cotidiano en una postal analógica de 1985. En las últimas semanas, las pantallas de Instagram se poblaron de volúmenes imposibles, camperas de jean nevado, sombras estridentes y una estética granulada que simula el revelado de rollo. La propuesta parece un simple juego de fin de semana: subir una foto a ChatGPT y pedirle que viaje cuatro décadas atrás sin alterar las facciones del usuario. Sin embargo, en una era dominada por la hiperconexión y la velocidad, este fenómeno colectivo trasciende la mera diversión digital. ¿Por qué una sociedad saturada de futuro busca refugio en los códigos visuales del pasado? Detrás del filtro de moda se esconde un síntoma de época: la necesidad de recuperar la subjetividad, el deseo de reconectar con la historia familiar y la búsqueda de un freno de mano a la aceleración cotidiana.

El primer eje que emerge en este viaje retro parece ser la necesidad de reconectar con una cotidianidad en la que la tecnología no sofocaba la creatividad ni las habilidades humanas.

Qué dicen los especialistas. Al comparar la vivencia de aquella época con el dinamismo vertiginoso del siglo XXI, Alejandro Bègue, psiquiatra y analista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) reflexiona sobre la transformación de las herramientas, el arte y el consumo.

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En cuanto a la creación musical y artística, Bègue destaca: “Nos recuerdan, entre otras cosas, como la música, por ejemplo, era una música que estaba tocada por artistas, se tocaba en vivo. Si bien aparecían los primeros sintetizadores, la música era tocada por artistas. No había autotune, no había, computadoras o IA haciendo música”.

Para Bègue, esta diferencia no solo se percibe en los escenarios, sino en la velocidad con la que la sociedad absorbe los avances tecnológicos. En los ‘80, la novedad maravillaba pero permitía un proceso de asimilación que hoy parece imposible frente al ritmo de obsolescencia programada. “La velocidad a la que llegaban las novedades era una velocidad que nos maravillaba, nos sorprendía, pero todavía nos daba tiempo para incorporarlas, para metabolizarlas. Hoy, cualquier smartwatch, casi en el mismo año, está siendo superado por otro, que vale muy poca plata. Tirás el otro o lo guardás aún funcionando y no sabés para qué lo guardás, y así tenemos cajones llenos de basura electrónica”, advierte el miembro de APA.

Esa aceleración desmedida también impactó de lleno en las habilidades manuales, el juego libre y la manera en que nos vinculamos con los demás. Frente a un presente donde todo se ofrece empaquetado y resuelto por una pantalla, el recuerdo de los 80 evoca una infancia de ingenio desplegado: “En los ochentas, todos andábamos en bicicleta, todos sabíamos jugar a la pelota, todos sabíamos trepar una pared, todos sabíamos manejar un destornillador, un martillo. Esto era tan común en nuestros días que podríamos fabricar distintos tipos de juguetes con la imaginación. El ingenio estaba estimulado, estaba desplegado, hoy todo viene resuelto”, señaló Bègue, al tiempo que cuestiona la degradación de las formas en la cultura moderna: “Encontramos cantidad de ruido que le dicen música. Es una especie de armado musical para satisfacer algún tipo de clientes con, no solo ritmos simplificados, voces corregidas electrónicamente, sino que además está presente un lenguaje totalmente directo, soez, que pareciera haberse llevado puesto al romanticismo, la seducción, el respeto del pudor, de la privacidad. Todo lo que sabíamos que eran elementos fundamentales para la construcción de los vínculos”.

De filtros e indumentaria. Por su parte, la doctora en Psicología, Charo Maroño aportó una lectura centrada en los lazos intergeneracionales, el deseo de frenar la hiperconexión y la búsqueda de una identidad propia a través de la indumentaria. Las nuevas generaciones, que no vivieron aquella década, encuentran en estos filtros un puente emocional con sus mayores. “Esta es una generación, los chicos jóvenes, digamos, cuyos abuelos o sus padres fueron quienes transitaron los 80 y los 90. Por ahí es una forma de conectar, compartir, rescatar algo de nuestra historia, en tanto lo generacional y, así, poder identificarnos en algo de lo que pudo haber vivido alguna figura significativa para nosotros”, sostuvo Maroño, en su charla con PERFIL.

Para la especialista en salud mental, la nostalgia no es solo un refugio, sino un indicio de una transformación cultural más amplia. “Estamos viviendo un cambio de paradigma que hoy no dimensionamos, pero que en el futuro será historia, como las épocas musicales que presenciamos. Además, la música de entonces era realmente buena”, sintetizó Maroño.

Otra perspectiva. Desde la perspectiva del psicoanálisis, Agustina Fernández desentraña la dinámica de estos virales explicando cómo funcionan las conductas masivas dentro de las plataformas digitales, apoyándose en los conceptos teóricos clásicos de Sigmund Freud. “En las redes sociales muchas veces se produce un fenómeno de masa como el que describía Freud en Psicología de las masas y análisis del yo. Los sujetos toman una tendencia de un influencer o de los amigos, se identifican en ese rasgo y funcionan desde la afectividad sin poder mediar con el pensamiento”, explicó Fernández, subrayando que en esa lógica de arrastre se diluye la reflexión individual: “Un sujeto que está funcionando en masa, cosas que racionalmente si pudiese pensar no haría, las hace. Las hace porque no piensa. Hay como un fenómeno que es de identificación”.

Respecto al interés de los jóvenes por retratarse en una época que no habitaron, la psicoanalista precisó: “No sé si tiene tanto que ver con vivir lo que no vivieron, sino con recuperar ese rasgo que nos unifica. Desde el psicoanálisis es lo que me iguala al otro: ‘me parezco al otro’, es un rasgo a partir del cual me puedo identificar”.

Sin embargo, detrás de la promesa de viajar en el tiempo mediante la inteligencia artificial se esconde otra trampa sutil: el mandato de la eterna juventud. Las imágenes producidas por los algoritmos no se limitan a agregar ropa o peinados de época; aplican un retoque implícito que borra el paso del tiempo. “Los filtros de inteligencia artificial que hacen las fotos de los 80 no solo te ponen la ropa de los 80, sino que te alisan la piel y te dejan como si tuvieses 20 años. Además de ponerte el vaquero –jean– nevado, la IA te bajó 20 años; apela a la anhelada juventud perdida”, señaló Fernández.

Para finalizar, la psicanalista remarcó cómo los algoritmos aceleraron y volatilizaron los fenómenos de masas en comparación con el pasado. “El fenómeno de masa que se produce en las redes sociales es mucho más cambiante y rápido. Antes, los fenómenos de masa que estudiaba Freud duraban mucho más tiempo; hoy duran mucho menos por el algoritmo. De esta manera, entre el deseo de singularidad, el refugio en la memoria afectiva y la velocidad de un algoritmo que reemplaza modas en cuestión de días, el trend de los ‘80 deja al descubierto que, aunque la tecnología prometa devolvernos la juventud o llevarnos a décadas pasadas, el anhelo de conectar con lo auténtico sigue siendo profundamente humano”, concluyó.

Una década marcada por la libertad y el estallido cultural

La década del 80 en Argentina transitó un sinfín de eventos políticos, culturales y sociales que la convirtieron en la última época del romanticismo artístico. Un período de contrastes absolutos: mientras en 1980 se producía la contraofensiva de Montoneros, abría sus puertas la emblemática megadisco New York City, con la presencia de The Police.

La Guerra de Malvinas marcó el principio del fin de la dictadura. Con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 y el regreso de la democracia, la sociedad recuperó la libertad y soltó su creatividad. Bajo el espíritu punk y la vanguardia, emergieron espacios míticos como el Parakultural, el Café Einstein y Cemento, refugio de punks, darks, new romantics y rockeros.

A la par, la cultura gay salió de la clandestinidad de la avenida Santa Fe para expresarse en boliches como Bunker, Contramano y Área. En la música, el rock nacional llegó a los estadios y las visitas de bandas como Queen o The Cure marcaron a toda una generación.

Fueron años de fiesta, locura y esperanza apuntalados por la estabilidad del Plan Austral, antes de que la hiperinflación de 1989 le pusiera fin a una era donde los argentinos perdieron el miedo, pero también la inocencia.