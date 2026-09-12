Entre el cine y la ópera: Eugenio Zanetti y el arte de construir mundos

A partir de este lunes, la arquitectura del Museo Tamburini se transformará en el escenario principal para albergar el universo creativo de Eugenio Zanetti, con una exposición que abarca seis décadas de trabajo multidisciplinar articuladas mediante instalaciones inmersivas, proyecciones monumentales, bocetos originales y objetos de utilería de sus producciones en Hollywood.

El recorrido comienza en el ingreso al edificio con impresiones traslúcidas sobre tela de gran formato que reproducen obras pictóricas del artista. Luz Novillo Corvalán, una de las curadoras de la muestra, señala al respecto: “Nos interesaba trabajar sobre la idea de los espectros del mundo de Zanetti y de los fantasmas que habitan este edificio. Nos basamos siempre en procedimientos del mismo artista, quien utiliza muchas imágenes de sus pinturas para los fondos de sus producciones teatrales y operísticas”.

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El diseño en el espacio integra fragmentos audiovisuales de títulos como Más allá de los sueños, Línea mortal, El último gran héroe, La maldición y Restauración —película por la cual Zanetti obtuvo el premio de la Academia de Hollywood en 1996— con los bocetos originales de estas películas. En ese sentido, la propuesta conceptual rescata la mirada barroca del realizador, caracterizada por la superposición de capas y la acumulación visual.

Por su parte, Lucía del Milagro Arias, cocuradora de la exhibición, explica que el guión se fue estructurando a partir del propio edificio como escenografía: “Trabajamos basándonos en la arquitectura como gran instalación y no mediante un recorrido sujeto a criterios estrictamente museísticos, de años o de técnicas”, refiere.

Exposición. En la muestra conviven dibujos y bocetos, pinturas, vestuarios, maquetas, objetos de escenografías, fotografías, materiales audiovisuales, trailers de películas y de ópera (Foto Fino Pizarro).

La impronta operística y el desembarco del Teatro Colón

Uno de los puntos centrales de la exhibición radica en el muestreo de piezas de vestuario pertenecientes al Teatro Colón de Buenos Aires, en lo que constituye la primera presentación de este acervo en la provincia de Córdoba.

La selección se enfoca en la puesta en escena de la ópera Don Carlo, dirigida por Zanetti, y comprende nueve trajes completos junto a máscaras y accesorios elaborados por los talleres del coliseo porteño.

Las piezas exhiben una particularidad propia del método de trabajo del artista: la intervención directa con pintura sobre los géneros bordados. Respecto a este punto, Arias destaca que “todas las piezas traídas están intervenidas; además de ser bordadas a mano, conservan esa impronta pictórica característica de su trabajo donde la materia dialoga con el concepto de la obra”.

Al respecto, Novillo Corvalán agrega que la producción operística pone de relieve la capacidad del realizador para revitalizar la capacidad técnica de los talleres escénicos: “Con esta ópera, Zanetti le devolvió el esplendor y puso en funcionamiento la gran maquinaria de profesionales que tiene el Colón”.

Asimismo, el cruce institucional cobra un sentido particular al considerar que Francesco Tamburini, proyectista de la sede bancaria que hoy alberga el museo, fue también el arquitecto original del Teatro Colón. De este modo, la indumentaria y las maquetas expuestas encuentran una correspondencia directa con la escala y ornamentación del espacio expositivo. “Creo que es muy lindo que su gran muestra en Córdoba suceda acá, en este espacio, después de una obra tan madura a lo largo de las décadas”, dice Novillo Corvalán.

Curadoras. Luz Novillo Corvalán y Lucía del Milagro Arias, al frente de la exhibición en el Museo Tamburini (Foto Fino Pizarro).

Utilería, fotografías y procesos de taller

El montaje dedica también un sector a la exhibición de objetos que formaron parte de sus películas, así como también vitrinas con archivos fotográficos. “Hay dos vitrinas con fotografías para verlo en ese detrás de escena porque es realmente sorprendente cuando lo ves con los actores con los cuales trabajó en Hollywood, además de actores argentinos con los que también trabajó, por supuesto. Pero llama mucho la atención ver a Catherine Zeta-Jones, Kieffer Sutherland, Robin Williams, Robert Downey Jr. y todo ese brillo hollywoodense”, detallan las curadoras.

Para concretar la exhibición, se requirió un proceso previo de restauración y conservación sobre pinturas, afiches originales y maquetas a escala.

El hombre que habita muchos mundos

La muestra “Eugenio Zanetti, el hombre que habita muchos mundos” abrirá sus puertas este lunes 14 a las 20 y podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2027, de 9 a 16, con entrada libre y gratuita en el Museo Tamburini de nuestra ciudad.