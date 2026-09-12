Efecto Marcos Juárez: cimbronazo opositor, pedidos de unidad y sospechas de pactos

El contundente triunfo de Germán Font en Marcos Juárez, quien se impuso a Pedro Dellarossa por más de 25 puntos, no sólo generó repercusiones en el seno del peronismo cordobés, sino que provocó un verdadero cimbronazo dentro de la oposición provincial. Con el tablero de cara a las elecciones a gobernador de 2027 completamente abierto, la necesidad de reorganizarse encendió todas las alarmas, desencadenando una semana hiperactiva, plagada de presiones, miradas de reojo y acusaciones cruzadas; todo detrás de un llamamiento a la unidad por parte de todos los involucrados.

El primero en tomar la posta tras el golpe electoral registrado en el sudeste provincial fue Rodrigo de Loredo. El dirigente radical fue el más activo en los últimos días y reaccionó de inmediato luego del mazazo recibido en lo que supo ser el kilómetro cero de Cambiemos.

De Loredo convocó a la unidad de todo el arco opositor, pero en el video difundido a través de sus redes sociales acompañó su pedido con una propuesta que si bien no es nueva, pareció remarcarla: definir al candidato más competitivo mediante una interna o una encuesta, algo que cayó como un baldazo de agua fría entre sus potenciales socios.

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La movida fue interpretada por Luis Juez y Gabriel Bornoroni como una maniobra de presión directa, una especie de extorsión, de un candidato que solo piensa en posicionar su figura. “Fue un acto de pura vanidad, bien a su estilo”, dijeron referentes juecistas tras el video.

El malestar, que ya venía acumulándose con esas declaraciones domingueras, se profundizó cuando De Loredo afirmó en un streaming político local que veía a Bornoroni como un gran candidato a intendente de la capital. Tanto en el Frente Cívico como en las filas de La Libertad Avanza volvieron a tomar mal los dichos y la crispación fue en aumento.

Sin embargo, en el entorno cercano a De Loredo le bajan la espuma al tema, consideran que no fueron tan graves sus dichos y que si bien entienden el malestar, “los recortes de videos no lo favorecieron”. Además consideran que ya ha tenido tres gestos con la oposición: “bajarse en el 2023, proponer interna e impulsar una encuesta. Tal vez en algún momento llegue un cuarto gesto”, dicen.

Optimismo deloredista.

En el deloredismo analizan el escenario de manera distinta y consideran que fue una semana, en líneas generales, positiva (hasta el caso del asesor detenido en la Legislatura que trascendió el jueves). Evalúan que el dirigente logró dominar la agenda mediática de una manera sincera, relajada, y explicando lo que piensa, transformándose así en el referente opositor con mayor visibilidad del mapa provincial. A esto se le suma un espaldarazo clave: el reciente fallo favorable en la interna del radicalismo le terminaron otorgándo el liderazgo del partido, el famoso “O8” que le pedían Juez y Bornoroni a la hora de negociar.

Con este respaldo orgánico, De Loredo sostiene firmemente que él es el único que realmente enfrenta al peronismo tanto en el seno de la interna radical como en la Legislatura. Desde el deloredismo advierten que su espacio cuestionó al cordobesismo en temas sensibles mientras otros callaron.

Más sospechas al aire.

Para sumar más confusión al ya enrarecido clima que se vivió esta semana en la oposición, el concejal Martín Juez —hijo del senador nacional— lanzó explosivas declaraciones en diálogo con la periodista Yanina Soria para Telefe Córdoba. El edil disparó una advertencia que dejó temblando la mesa de negociaciones: “Si el candidato a gobernador no es Luis Juez, entonces probablemente pueda haber algún pacto entre La Libertad Avanza nacional y el peronismo de Córdoba”.

Consultado sobre si existía un acuerdo electoral bajo la mesa entre el oficialismo provincial y la Casa Rosada, fue tajante: “No te lo puedo garantizar. La verdad no sé cómo piensan allá en Buenos Aires”, aunque aclaró que, por supuesto, debe existir una relación institucional fluida entre Nación y Provincia.

A pesar del tono crítico, el referente del Frente Cívico buscó bajar un cambio al referirse al armado de sus socios: “A Bornoroni lo conozco, a Rodrigo también lo conozco. Son dos personas con templanza, con autoridad, con ganas también de gobernar. Es legítimo que tengan ese derecho”. No obstante, cerró la discusión con una consigna clara: “Ahora, si vos me preguntás a mí, no hay mejor candidato que Juez para enfrentar al peronismo en Córdoba”.