De Coldplay a BTS: los recitales que más movilizan al público cordobés

Lo que comenzó en 2008 como una iniciativa entre amigos para trasladarse a recitales de rock evolucionó hasta consolidarse en una agencia habilitada que lleva trasladados a más de 30.000 pasajeros hacia los principales escenarios del país.

Nacida al calor de la mística de bandas como La Renga o el Indio Solari, Próxima Estación opera desde 2014 formalmente dentro del rubro de viajes dedicados a eventos masivos. “Esto arrancó con un grupo de amigos sacando viajes a recitales de rock, La Renga, Los Redonditos, el Indio Solari. Luego se oficializó la agencia de viajes como Próxima Estación y hace ya 12 años que somos agencia de viajes habilitada, y dedicados principalmente a recitales, eventos y shows en todo el país”, explica a Perfil Córdoba Guillermo López Marengo, socio de la empresa.

Con un 60% de su público concentrado en Córdoba Capital y una presencia destacada en Río Cuarto, Villa María y el interior provincial —a lo que se suman viajeros que se desplazan desde La Rioja y Catamarca—, la empresa opera en un 95% de forma digital a través de su sitio web, recientemente renovado.

Los récords históricos y la dinámica pos-Orfeo

A lo largo de su trayectoria, determinados eventos marcaron picos de demanda en la logística de viajes desde la provincia. “El que más vendió en la historia de Próxima Estación fue el Indio Solari, con 42 colectivos que salieron para Olavarría. Ese fue el máximo en una sola fecha. Después, Coldplay, banda con la que salieron entre 11 y 12 colectivos por fecha”, detalla López Marengo.

El cierre del Orfeo Superdomo marcó transformaciones en el panorama local, y aunque la falta de un recinto cerrado de gran escala redujo la llegada de espectadores del interior hacia la capital provincial para ver artistas internacionales, recintos como la Plaza de la Música y los estadios Mario Alberto Kempes, Belgrano e Instituto absorbieron parte de la agenda.

López Marengo. Guillermo Lopez Marengo al frente de Próxima estación, empresa que maneja junto a sus socios, Guillermo Marengo y Marcos Alessandría.



“Nos complicó con el público de Río Cuarto o del interior cuando traíamos mucha gente para acá, porque obviamente movía mucha gente el Orfeo, pero se reemplaza. Hoy, entre la Plaza de la Música y el Kempes, siguen viniendo artistas; por ejemplo Milo J (en el Kempes), Airbag (cancha de Belgrano), María Becerra (en Instituto), para todos esos recitales viene mucha gente del interior”, dice el representante de la agencia.

Al mismo tiempo, este escenario impulsó a una mayor cantidad de melómanos cordobeses a viajar a la Capital Federal. “En cierta forma nos beneficia también. Porque River sigue siendo River, es otro tipo de experiencia, es un viaje lindo, te vas a pasar el día a Buenos Aires”, indica.

Fiebre K-pop: la marea Army y las fiestas temáticas

Uno de los fenómenos de mayor impacto en los últimos tiempos es la expansión del K-pop entre el público joven cordobés, impulsado por agrupaciones como Stray Kids (14 y 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro) y BTS (21 al 24 de octubre en La Plata).

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Ante las próximas presentaciones del grupo surcoreano, la agencia prepara un operativo especial. “Te cuento la cantidad de opciones que tenemos para BTS. Hay un pack que se llama la Semana Army, que va del 19 al 25. Es decir que los llevamos toda la semana a Buenos Aires y van a las tres fechas de BTS en La Plata”, detalla López Marengo. “Para cada día hay aproximadamente 16 o 17 colectivos llenos. Es decir que estamos ya en alrededor de los 3.000 pasajeros”, afirma.

La fiebre del K-Pop. La llegada de Stray Kids y BTS a nuestro país fortalecieron el fenómeno en Córdoba, donde se vienen realizando encuentros en Vidón Bar y Club Paraguay con un promedio de 800 personas por evento.



Pero el vínculo con la comunidad de seguidores trascendió el traslado a los estadios porque, en alianza con el fan club oficial local, la firma comenzó a desarrollar producciones propias en la provincia. “En Córdoba trabajamos junto al fan club de BTS (la Army de Córdoba) porque con la fiebre del K-pop nos encontramos con que se venían haciendo ferias en Ciudad Universitaria. Entonces empezamos a armar fiestas específicas. Ya hicimos cuatro, a las que asistieron más de 800 personas en cada una. La última fue en Club Paraguay y se llenó. Y el mes que viene hacemos una en Río Cuarto”, relata.

Otros artistas con fuerte demanda entre los espectadores cordobeses incluyen a Lali Espósito —con tres colectivos completos para su presentación en el Estadio Monumental—, Tini, Los Piojos y festivales como Lollapalooza, hacia donde parten entre 11 y 12 colectivos por jornada.

Entradas en dólares y comportamiento ante la crisis

El paquete tradicional de traslado ida y vuelta desde Córdoba hasta los estadios porteños tiene un costo de 140.000 pesos en coche semicama (o 160.000 pesos en coche cama), e incluye coordinación, desayuno en convenio y servicio a bordo. Y los pasajeros tienen la opción de adquirir únicamente el pasaje o sumar el ticket para el show.

Así, el costo final del viaje depende de las tarifas fijadas por las productoras internacionales. “El ocio es lo primero que se ahorra cuando entramos en crisis. Pero nosotros mantenemos un nivel de clientela”, sostiene López Marengo, al tiempo que advierte sobre la suba de los precios en moneda extranjera: “Pero sí se nota el aumento del precio de las entradas en dólares. La entrada de Foo Fighters cuesta 250 dólares, cuando años atrás costaba 60 o 70 dólares”.

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Sin embargo, a pesar del contexto económico, la fidelidad de los fanáticos sostiene los niveles de reserva. “Ahí sí pesa mucho más el fanatismo que cualquier otra cosa, yo creo que si llevan las entradas al doble también se van a agotar en minutos. Se han vendido entradas VIP que cuestan un millón y medio de pesos y se agotaron todas. BTS vendió todo. Público hay siempre. No importa el precio que tenga, va a encontrar un público que lo va a pagar”, concluye.

De AC/DC a Oasis y Lollapalooza. La empresa ya ha llevado a más de 30.000 personas a conciertos.

