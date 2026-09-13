El FMI enviará una misión a la Argentina la próxima semana y revisará el acuerdo con el Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una misión a la Argentina el próximo 21 de septiembre para retomar la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno. Los técnicos del organismo evaluarán la evolución de la economía y el avance de los compromisos asumidos por el país.

La visita será la segunda del staff del Fondo a la Argentina durante este año. El organismo había anunciado el viaje durante la semana y confirmó que sus representantes mantendrán reuniones para analizar la marcha del programa.

El FMI sigue de cerca la morosidad de los hogares argentinos, pero descartó riesgos para la estabilidad financiera

La misión llegará en un momento clave para el Gobierno de Javier Milei, que también prepara el envío del Presupuesto 2027 al Congreso.

Argentina tiene un vencimiento de US$806 millones

La revisión del FMI comenzará pocos días antes de un nuevo compromiso de deuda. El 25 de septiembre, la Argentina deberá pagar alrededor de US$806 millones al organismo.

Los vencimientos con el Fondo forman parte de las obligaciones que deberá afrontar el país durante los próximos meses. A la vez, el Gobierno busca fortalecer las reservas y conseguir nuevas fuentes de financiamiento.

La disponibilidad de dólares es uno de los puntos que el organismo sigue con atención. En ese contexto, la evolución de las exportaciones y el ingreso de divisas tienen un papel central para la capacidad de pago del país.

Qué temas analizará el FMI

Durante la revisión, los técnicos evaluarán las principales variables de la economía argentina y el cumplimiento de las metas del programa.

El organismo también espera avances en distintas reformas impulsadas por el Gobierno. Entre ellas se encuentran la reforma del Banco Central, el Presupuesto 2027 y la reforma tributaria, cuyo borrador está previsto para diciembre.

Otro tema que el FMI sigue de cerca es el aumento de la morosidad de los hogares argentinos. La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que por ahora ese fenómeno no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera.

Kozack también planteó la importancia de profundizar los mercados financieros y generar mecanismos para canalizar el crédito y el ahorro.

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El Gobierno se comprometió con el organismo a alcanzar en 2026 un superávit fiscal equivalente al 1,4% del PBI. El FMI también modificó sus proyecciones para la economía argentina. Ahora estima un crecimiento del 3,5% para este año y una inflación del 25%.

La revisión permitirá evaluar el desempeño de las cuentas públicas y el avance hacia las metas establecidas en el acuerdo.

El directorio del Fondo también revisará sus programas

Antes de la llegada de la misión a Buenos Aires, el directorio del FMI se reunirá en Washington para analizar el diseño de sus programas.

La discusión abarcará las condiciones y mecanismos utilizados por el organismo para sus distintos acuerdos de financiamiento. La decisión tendrá relevancia para los países que mantienen programas con el Fondo, entre ellos la Argentina.

El encuentro se realizará mientras el Gobierno argentino avanza en la preparación de la próxima revisión del programa.

La llegada de los técnicos el 21 de septiembre y el vencimiento de US$806 millones previsto para cuatro días después marcarán una semana importante para la relación entre la Argentina y el FMI.

LB