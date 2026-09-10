El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que sigue con atención el aumento reciente de la morosidad de los hogares en la Argentina, aunque descartó que por ahora represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera.

“Estamos siguiendo de cerca el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares; sin embargo, no consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país”, afirmó Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington.

La funcionaria relativizó el impacto del deterioro en los pagos al señalar que el nivel de endeudamiento de las familias continúa siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región.

“Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en Argentina se mantiene en niveles relativamente bajos: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”, explicó.

Kozack también puso el foco en la situación del sistema financiero y sostuvo que las entidades mantienen márgenes suficientes para absorber un eventual deterioro adicional de la cartera crediticia.

“Constatamos que los bancos cuentan con niveles adecuados de capital y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora”, indicó.

En ese marco, el FMI considera que el incremento de los atrasos de los hogares no compromete, por el momento, la solidez del sistema bancario.

La portavoz también remarcó que “el sistema bancario del país es bastante reducido” y planteó que uno de los desafíos hacia adelante será ampliar la intermediación financiera.

“De cara al futuro, será fundamental profundizar dichos mercados y facilitar mecanismos que permitan canalizar el crédito y el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades de desarrollo”, sostuvo.

La definición del Fondo llega en un momento en que la morosidad de familias y consumidores empezó a ocupar un lugar central en la discusión económica, en medio de mayores dificultades para cumplir con créditos y otras obligaciones financieras.

Cuándo llega la próxima misión del FMI

Durante la misma conferencia, Kozack confirmó además el calendario de la próxima visita del organismo a la Argentina.

Según adelantó, la misión del FMI “está programada para comenzar la semana del 21 de septiembre para la tercera revisión” del programa vigente.

La evaluación volverá a poner bajo análisis la marcha del acuerdo y las principales variables económicas, en un contexto en el que el Fondo mantiene el seguimiento sobre la situación financiera de los hogares, aunque por ahora no advierte riesgos sistémicos derivados del aumento de la morosidad.

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