Córdoba: notifican por CIDI a las 9871 personas sorteadas para integrar jurados populares en 2027

El Poder Judicial de Córdoba comenzó a notificar a las 9871 personas que fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el año 2027.

En los próximos días, recibirán una comunicación a través de la plataforma de trámites Ciudadano Digital (CIDI). También se les enviará un mensaje al correo electrónico que hayan registrado en dicha plataforma.

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Jurados populares

Quienes reciban esa notificación deberán completar un formulario digital al que se accede desde CIDI. También podrán ingresar al formulario, mediante el enlace contenido en el texto de la notificación enviada a esta plataforma, o por el portal del Poder Judicial de Córdoba: https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/jurados_populares

En los próximos días, las personas sorteadas también recibirán un mensaje, en lenguaje claro, enviado desde una cuenta verificada de WhatsApp (con tilde o insignia azul), que pertenece al Poder Judicial de Córdoba.

Este mecanismo permite un ahorro significativo de recursos públicos en comparación con el envío de notificaciones postales y en experiencias anteriores ha demostrado ser más efectivo, informó el Poder Judicial.

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Padrón definitivo de jurados populares

La Oficina de Jurados Populares analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182.

Cabe recordar que, conforme lo establece la normativa vigente, los jurados populares conforman las Cámaras del Crimen, en mayoría -ocho ciudadanos y tres magistrados-, cuando se someten a juicio personas imputadas por crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción.

La función es una carga pública y las personas convocadas reciben una retribución diaria por parte del Estado provincial, mientras dure su función.

Para obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852 (de 8 a 14 horas), o bien al correo electrónico [email protected].

Fuente: Poder Judicial de Córdoba.