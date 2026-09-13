Legislatura abierta: Opositor reclama una Sala de Periodistas para “fortalecer la transparencia”

A través de un proyecto de resolución, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) reclamó que la Unicameral destine un espacio específico para periodistas y trabajadores de prensa que realizan la cobertura cotidiana de la actividad parlamentaria.

“Es de práctica antigua y respetada que en el Congreso Nacional y en las Legislaturas provinciales existan salas de trabajo para los periodistas acreditados”, señaló el parlamentario provincial y exdiputado nacional. El planteo busca garantizar mejores condiciones de trabajo y vincula el acceso de la prensa con la transparencia institucional y la pluralidad informativa.

La iniciativa parte de una situación concreta: según plantea el jefe de la bancada del PRO, en la Legislatura de Córdoba existieron históricamente salas de trabajo para periodistas, una práctica que se abandonó. Como consecuencia, los trabajadores de prensa deben actualmente “deambular por los pasillos” y sólo disponen de una mesa de trabajo en los espacios habilitados durante las sesiones.

Ante esta situación, el proyecto propone la instalación, construcción y puesta en funcionamiento de una Sala de Periodistas dentro del ámbito legislativo, con puestos de trabajo, conexión a internet, tomas de energía eléctrica, iluminación y el equipamiento necesario para facilitar la producción y transmisión de contenidos periodísticos.

Sin embargo, el planteo de Agost Carreño busca ir más allá de una cuestión de infraestructura. El parlamentario sostiene que la Legislatura es “la Casa de la Democracia”, el ámbito donde se expresan las distintas representaciones políticas, se debaten los asuntos de interés público y se sancionan las normas que rigen la vida de los cordobeses.

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En ese marco, argumenta que resulta necesario garantizar las condiciones para que la sociedad pueda conocer, de manera plural y transparente, lo que ocurre dentro de la institución. Allí ubica el rol de la prensa como un canal fundamental para que la ciudadanía acceda a información sobre la actividad de sus representantes y pueda formar su propia opinión sobre los asuntos públicos.

Con este argumento, la propuesta convierte una demanda concreta de los periodistas parlamentarios en una discusión sobre el vínculo entre la Legislatura y el acceso a la información. La sala, según el proyecto, debería facilitar la cobertura de sesiones, reuniones de comisión, conferencias de prensa, entrevistas y las distintas actividades vinculadas al quehacer parlamentario.

Pluralidad e igualdad

Uno de los puntos centrales de la iniciativa aparece en los criterios de acceso al futuro espacio. Agost Carreño plantea que la utilización de la sala deberá garantizar “pluralidad, igualdad, transparencia y no discriminación”.

El texto establece un criterio amplio de acceso al incluir expresamente a periodistas de medios nacionales, provinciales, regionales y locales, pero también incorpora a medios medianos, pequeños, digitales, cooperativos e independientes.

“Una democracia no se fortalece únicamente garantizando la existencia de distintas voces dentro del recinto, sino también generando las condiciones para que esas voces puedan ser conocidas por la sociedad”, afirmó el opositor.

En sus fundamentos, Agost Carreño reclama una Legislatura abierta que facilite el acceso a la información y mantenga una relación permanente y transparente con quienes tienen la responsabilidad profesional de comunicar lo que sucede dentro del Poder Legislativo.

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A nivel de la conducción de la Cámara

El proyecto establece, además, que será la Presidencia de la Legislatura, a través de las áreas correspondientes, la encargada de determinar el espacio físico, ejecutar las obras de adecuación, disponer el amueblamiento y equipamiento y establecer las normas de funcionamiento y las condiciones de acceso.

Con lo cual, la iniciativa de Agost Carreño no se limita a exponer la necesidad de contar con una sala. También fija una serie de criterios para su funcionamiento y deja en manos de la conducción legislativa la implementación concreta de la propuesta.

De todos modos, el argumento central del legislador amarillo queda planteado en términos institucionales: la existencia de una Sala de Periodistas constituye “una medida concreta para fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información pública y promover una cobertura plural de la actividad legislativa”.