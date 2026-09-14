Ferrero tras el caso del asesor radical acusado de supuesto abuso: "Nunca pensé en renunciar"

La legisladora radical Alejandra Ferrero sostuvo que “nunca pensó en renunciar” tras el escándalo por el asesor del bloque de la UCR Omar Ludueña, quien está acusado por presunto abuso sexual.

“Nunca pensé en renunciar porque vengo trabajando de manera honesta, correcta. Creo que actuamos todo nuestro equipo de manera inmediata, correcta y tenemos todas las pruebas a disposición de la justicia”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

De "Cañito" Flores a Ludueña: Fuego cruzado entre Torres y Gvozdenovich por los asesores detenidos

“Estoy dando la cara”

“No niego la pertenencia partidaria, pero este empleado era un empleado de la Legislatura y yo no lo puedo echar, porque la facultad es disciplinaria y administrativa y quien debía controlarlo era la Legislatura”, sostuvo Ferrero.

“Yo no niego la pertenencia partidaria y estoy dando la cara, en todos los medios estoy dando la cara, porque creemos que actuamos correctamente, de manera inmediata”, insistió en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Yo tuve un viaje sacado hace tres meses, los boletos tengo, los comprobantes, tengo cómo defenderme, estoy tranquila. Dejé una suplente, me fui sin goce de sueldo, como cualquier persona que se toma ocho días de vacaciones. Dejé una suplente que me representó”, aclaró.

“Apenas aterricé, se comunica conmigo la concejal Cafaratti el 8 de septiembre, que el 8 de septiembre la cámara no sabía, nadie sabía, porque esto explotó en los medios el 10, nosotros nos enteramos por una denuncia que esta chica, Y., se comunica por las redes sociales y el mismo día, a unas horas, pusimos a disposición de la justicia solicitando que se investiguen y además solicité a la vicegobernadora el apartamiento”, relató en otra parte de la entrevista.

Ferrero sobre el asesor radical denunciado por presunto abuso: "Nadie encubre, nadie esconde"

“Tengo mi teléfono a disposición”

Además aseguró que “el abogado Mario Rey (de Ludueña) jamás se comunicó conmigo”. “Y tengo mi teléfono a disposición para que lo revisen, ni yo lo he llamado hasta el día de hoy en ningún momento”, puntualizó.

“No minimizamos el hecho y jamás lo hemos puesto en duda. No quiero con esta defensa minimizar el aberrante hecho que me parece gravísimo, gravísimo y que tenemos que trabajar los legisladores en ver de qué manera detectar o comunicar o aceitar la comunicación con el Poder Judicial cuando existe una denuncia, mera denuncia de estos hechos aberrantes, tener conocimiento y poder tomar medidas”, finalizó Ferrero.