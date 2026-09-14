El mapa de la mora en Córdoba: quiénes deben, cuánto y dónde se complican más

La economía de los hogares cordobeses muestra una nueva señal de tensión: 501.091 personas registraban atrasos en sus obligaciones crediticias a julio de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La cifra representa el 8,4% del total de deudores morosos del país. Sin embargo, Córdoba presenta un nivel de irregularidad inferior al promedio nacional. El ratio de mora total alcanza al 13,1%, frente al 15,7% registrado a nivel nacional.

Con este indicador, la provincia se ubica como la cuarta jurisdicción con menor nivel de irregularidad crediticia del país, detrás de La Pampa (8,8%), Santa Fe (13%) y Entre Ríos (13%).

El dato, no obstante, adquiere otra dimensión cuando se analiza dónde se concentran los incumplimientos y qué tipo de crédito utilizan los hogares. Allí aparece una brecha significativa entre el sistema bancario tradicional y los proveedores de crédito no financieros, categoría en la que se incluyen las billeteras virtuales.

Las billeteras concentran más morosidad

El informe del CEPA muestra una diferencia marcada entre ambos canales de financiamiento. Mientras que la mora en el sistema bancario cordobés alcanza al 10,4%, en los proveedores no financieros de crédito se eleva hasta el 27,6%.

En otras palabras, la irregularidad entre quienes toman financiamiento a través de billeteras virtuales es más de dos veces y media superior a la registrada en el sistema bancario.

La diferencia también aparece al observar la cantidad de personas involucradas. De los 501.091 deudores morosos contabilizados en Córdoba, 231.976 mantienen obligaciones irregulares exclusivamente con proveedores no financieros, mientras que 146.715 tienen deudas atrasadas únicamente con bancos. Otros 122.400 deudores registran incumplimientos en ambos subsistemas.

El fenómeno combina dos características: una mayor cantidad de personas vinculadas al crédito digital y montos individuales de deuda más bajos.

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En promedio, cada deudor cordobés mantiene compromisos por $3.282.100 con entidades bancarias, mientras que el monto promedio adeudado en proveedores no financieros se ubica en $1.209.705. Considerando el conjunto de las obligaciones, el promedio provincial alcanza los $2.618.332 por deudor.

El contraste permite observar cómo las billeteras y plataformas digitales funcionan como una vía de acceso al financiamiento para una porción amplia de los hogares, aunque con montos relativamente menores y, al mismo tiempo, con mayores niveles de incumplimiento.

El mayor problema está entre los 25 y los 44 años

La distribución de los deudores por edad muestra que la mora se concentra especialmente en los segmentos más jóvenes de la población económicamente activa.

En Córdoba, siete de cada diez personas con deudas atrasadas tienen entre 25 y 54 años. El grupo más afectado es el de 25 a 34 años, con 141.414 deudores, seguido por el segmento de 35 a 44 años, que reúne otros 123.022 casos.

A partir de los 45 años, la cantidad de personas en situación irregular comienza a descender. Entre los 45 y 54 años se contabilizan 86.301 deudores; entre los 55 y 64 años, 49.113; y entre quienes tienen 65 años o más, 49.669.

En el extremo más joven, los deudores de entre 18 y 24 años suman 51.558 personas.

La concentración en las franjas de 25 a 44 años resulta particularmente relevante porque se trata de etapas en las que suelen acumularse compromisos vinculados con vivienda, consumo, vehículos, educación y otros gastos de los hogares.

Casi 64% está en situación irrecuperable

El otro dato que sobresale del relevamiento es la profundidad de la mora. No se trata solamente de personas que acumularon un atraso puntual: una proporción significativa de los casos se encuentra en las categorías de mayor riesgo establecidas por el Banco Central.

Según la clasificación utilizada en el informe, 63.415 personas se encuentran en Situación 3, correspondiente a deudores con problemas o riesgo medio. Otros 117.427 casos están en Situación 4, asociada a un alto riesgo de insolvencia.

Pero el mayor volumen se concentra en la Situación 5, considerada irrecuperable, que reúne a 320.275 personas.

De esta manera, aproximadamente 64 de cada 100 deudores morosos de Córdoba se encuentran en la categoría de mayor riesgo.

El dato marca una diferencia entre un atraso financiero transitorio y una situación de deterioro más profundo de la capacidad de pago. La elevada participación de la categoría irrecuperable muestra que una parte importante de los hogares que ingresaron en mora enfrenta dificultades que exceden un simple descalce entre ingresos y vencimientos.