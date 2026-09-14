Natalia De la Sota organiza una misa para recordar a su padre, tras el acto de Candelaria en Buenos Aires

La interna alrededor del legado de José Manuel de la Sota volverá a tener un capítulo en Córdoba. La diputada nacional Natalia de la Sota convocó para este martes 15 de septiembre, a las 18, a una misa en memoria de su padre. La ceremonia se realizará en el barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba. El objetivo es recordar a su padre, quien falleció trágicamente el 15 de septiembre de 2018, a los 68 años.

La convocatoria se produce pocos días después del acto que encabezó su hermana, Candelaria de la Sota, en Buenos Aires, donde reunió a referentes del cordobesismo y del peronismo nacional, entre ellos Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Sergio Massa y Gerardo Zamora. La ausencia de Natalia en ese encuentro fue uno de los datos políticos que dejó la jornada. Ahora, con la misa en Córdoba, la diputada vuelve a poner en escena su propia agenda alrededor de la figura de su padre.

Una misa con lectura política

La convocatoria de la actual diputada tiene, además de su carácter religioso, una inevitable lectura política dentro del universo delasotista. El homenaje se realizará en territorio central en la construcción política del exgobernador, y pocos días después de una actividad organizada por Candelaria que tuvo una fuerte presencia de dirigentes del peronismo cordobés y nacional.

‘Efecto De la Sota’: punto de partida de la reconstrucción del peronismo, con final incierto

El encuentro en Buenos Aires había generado expectativas por la posibilidad de que la figura de De la Sota funcionara como un punto de encuentro entre distintas vertientes del peronismo. La foto reunió a dirigentes que mantienen vínculos, diferencias y proyectos propios de cara al futuro. Y también dejó expuestas las distintas posiciones dentro de la propia familia del exgobernador.

En ese escenario, la misa convocada por Natalia vuelve a colocarla en el centro de la escena y funciona como una señal de diferenciación respecto de la actividad que tuvo a Candelaria como organizadora.

El legado de De la Sota, en disputa

La figura de José Manuel de la Sota continúa funcionando como un activo político dentro del peronismo cordobés. Su legado es reivindicado por distintos sectores y dirigentes que buscan proyectar una identidad propia para Córdoba, al tiempo que intentan encontrar un lugar dentro de la discusión nacional del peronismo.

El encuentro de Buenos Aires había mostrado que el nombre del exgobernador todavía tiene capacidad para sentar en una misma mesa a dirigentes de diferentes espacios. Pero también dejó una pregunta abierta: qué sector, dirigente o construcción política terminará apropiándose de esa herencia.

La misa del martes será, en ese sentido, una nueva escena de una discusión que excede lo estrictamente familiar. Mientras Candelaria buscó poner a De la Sota como punto de encuentro entre dirigentes de distintas procedencias, Natalia vuelve a convocar en Córdoba, con una actividad propia.