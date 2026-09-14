Caso Agostina Vega: el abogado de Barrelier insiste en que "él no la mató"

La defensa de Claudio Barrelier, uno de los seis imputados en la causa por el crimen de Agostina Vega, anticipó que apelará la elevación a juicio resuelta por el fiscal Garzón. El abogado Carlos Argüello confirmó que presentará la oposición la próxima semana y aseguró que la investigación avanzó sin completar medidas de prueba que, a su entender, son fundamentales para esclarecer el caso.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Argüello explicó que aún se encuentra dentro del plazo legal para impugnar la decisión y adelantó que el principal argumento de la presentación será que la instrucción quedó inconclusa. "

"Después de que declaró mi cliente había muchísimos datos que no estaban investigados y había que investigarlos. Además, pedimos otras medidas de prueba que mínimamente tendrían que haber sido contestadas antes de elevar la causa a juicio. Si el fiscal entendía que no correspondían, tenía que rechazarlas y darnos la posibilidad de discutir esa decisión ante el Juzgado de Control", sostuvo.

El pedido de nuevas medidas

Según explicó, la oposición buscará que la causa regrese a la etapa de instrucción para producir pruebas que, a criterio de la defensa, quedaron pendientes. "El careo era la punta de lo que nosotros queremos demostrar. Si no te dejan hacer ese primer paso, ahí va a estar basada nuestra oposición para que esto vuelva a Fiscalía y se hagan las medidas probatorias que estamos solicitando", aseguró.

"Esto está apuradísimo. No es solamente que nosotros, los abogados defensores, estamos en desacuerdo. La misma querella se está quejando de que la investigación no fue lo suficientemente prolija o abundante. Eso debería llamar la atención", afirmó.

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El planteo sobre el ADN y la acusación por abuso sexual

El abogado evitó desarrollar aspectos técnicos sobre los estudios genéticos y sostuvo que esa discusión deberá darse durante el juicio con especialistas. "Eso es muy técnico. Sobre los rastros de los hisopados y todo lo relacionado con esa prueba no te puedo dar una respuesta ahora. Eso se discutirá en la audiencia oral con el personal especializado que corresponda", respondió.

No obstante, marcó una diferencia entre la acusación por abuso sexual y el homicidio, al señalar que la estrategia de la defensa está enfocada en rebatir la imputación por la muerte de Agostina Vega. "Acá nosotros estamos hablando de un femicidio. En la declaración indagatoria apuntamos directamente a sostener que esa nena salió de la casa con vida", afirmó.

Ante la insistencia del conductor sobre si reconocía o descartaba el abuso sexual, Argüello evitó dar una respuesta categórica y volvió a remitirse al análisis de la prueba científica.

"Supuestamente sí, pero los elementos no lo señalan como probable. Cuando hay una duda insuperable, beneficia al reo", sostuvo.

"Yo te digo que él no la mató"

"Yo te digo que él no la mató", afirmó. En esa línea, sostuvo que la teoría del caso construida por la Fiscalía podría modificarse si prosperan las medidas que pretende incorporar la defensa.

"Si algo no pasó en esa casa, quiere decir que no hay encubridores. Se desarma toda la línea que armó el fiscal y, obviamente, lo voy a pelear hasta el último", concluyó.