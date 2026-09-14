Noelia Agüero: "La Legislatura de Córdoba es una cueva de bandidos y un aguantadero"

La detención de Omar Ludueña, asesor legislativo denunciado por presuntos abusos sexuales, volvió a tensar el clima político en la Unicameral. En ese contexto, la legisladora del Frente de Izquierda, Noelia Agüero, lanzó una de las críticas más duras contra el oficialismo y sostuvo que los hechos conocidos en los últimos meses exponen un problema estructural dentro del poder político cordobés.

"La Legislatura es una cueva de bandidos porque ahí se sancionan leyes que protegen a sus amigos empresarios y perjudican a los trabajadores. Ahora además tenemos que decir que se ha convertido en un aguantadero de toda la política del PJ Córdoba", afirmó.

Para Agüero, el caso Ludueña no puede analizarse de manera aislada y debe leerse junto a otros expedientes que involucran a dirigentes o asesores vinculados al poder político. "Hay que arrancar desde el caso de Agostina con Barrelier, protegido por el poder político, y hablar de todos estos hijos del poder político que también son hijos sanos del patriarcado, protegidos por la política. Esta es la consecuencia de casi tres décadas de estar en el poder".

"Siempre le creemos a la víctima"

La legisladora aseguró que el Frente de Izquierda mantendrá el mismo criterio que adoptó en casos anteriores: acompañar a las denunciantes e impulsar investigaciones judiciales sin especulaciones partidarias. "Nosotros siempre le creemos a la víctima. Pedimos que se investigue a fondo no solamente al autor material, sino también a todos los que pudieron haber encubierto los hechos".

Sin embargo, marcó diferencias con el tratamiento que, según consideró, le da el resto del arco político.

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"No vamos a entrar en el uso político y electoralista de estos casos, donde algunos están viendo quién le pega un carpetazo a otro en lugar de acompañar a la víctima".

En ese sentido, explicó que antes de impulsar un pedido de expulsión analizarán la documentación vinculada al caso Ludueña. "Queremos ser cautos, investigar a fondo y saber si hubo responsabilidades de la legisladora, del presidente del bloque o de la Presidencia de la Legislatura".

Audiencia por el endeudamiento

Además de referirse al escenario político, Agüero confirmó que este jueves encabezará una audiencia pública junto a gremios estatales, jubilados y organizaciones sociales para debatir un proyecto de ley sobre el endeudamiento de las familias.

Según explicó, la iniciativa propone refinanciación de deudas, límites a las tasas de interés y un tope para que las cuotas no superen el 15% de los ingresos familiares. "Hay una emergencia económica y financiera que hay que atender de manera urgente. Las familias no solo están endeudadas; muchas ya no pueden poner un plato de comida sobre la mesa".