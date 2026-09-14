Lemos recibió a Bornoroni en Río Ceballos: "Hay que construir una mayoría para gobernar Córdoba"

El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se reunió este viernes con el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, en el marco de una recorrida por localidades del departamento Colón.

Durante el encuentro analizaron la situación política de Córdoba y coincidieron en la necesidad de ampliar el diálogo entre los distintos espacios opositores con el objetivo de construir una alternativa de gobierno para las elecciones de 2027.

Según informó el municipio, Bornoroni y Lemos compartieron una visión sobre el escenario político provincial y plantearon que la oposición debe avanzar en acuerdos que trasciendan las estructuras partidarias.

"Tenemos identidades distintas y está bien que así sea. El desafío no es que pensemos todos igual, sino tener la inteligencia y la generosidad para construir acuerdos sobre aquello que nos une. Córdoba necesita una oposición que deje de mirarse el ombligo y empiece a prepararse para gobernar", sostuvo Lemos.

Interna radical

La reunión se realizó mientras el radicalismo cordobés transita su proceso interno. Lemos encabeza una de las listas que competirá el próximo 20 de septiembre por la conducción de la UCR en el departamento Colón y sostiene la necesidad de fortalecer al partido con una estrategia de apertura hacia otros sectores de la oposición.

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En ese marco, el intendente afirmó que el objetivo no es ampliar la representación de un partido en particular, sino construir una mayoría política. "No se trata de ver quién se queda con una parte más grande de la oposición. Se trata de construir una mayoría que pueda gobernar Córdoba. Si seguimos pensando en los límites de nuestros partidos, el único que gana es el oficialismo", afirmó.

Desde el municipio señalaron que el encuentro no implica acuerdos electorales ni definiciones de candidaturas, aunque remarcaron que forma parte de una serie de conversaciones entre dirigentes de distintos espacios con vistas al escenario político de 2027.