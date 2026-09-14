Malagueño refuerza la prevención por El Niño: intensifican obras y coordinan un operativo para reducir el riesgo de inundaciones

Ante el pronóstico de un escenario climático marcado por el fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Malagueño reforzó su plan integral de prevención con nuevas acciones de coordinación y obras destinadas a reducir el impacto de eventuales lluvias intensas e inundaciones.

En ese marco, el secretario de Coordinación, Leandro Oviedo, encabezó una mesa de trabajo de la que participaron representantes de las áreas de Salud, Defensa Civil, Guardia Urbana, Monitoreo, Ambiente y Seguridad e Higiene, junto a Bomberos Voluntarios de Malagueño, la Policía de Córdoba, EPEC, empresas, polos industriales y barrios especiales.

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El objetivo del encuentro fue coordinar recursos y definir protocolos de actuación para garantizar una respuesta rápida y organizada frente a posibles contingencias climáticas.

En paralelo, el municipio informó que mantiene en ejecución un plan de obras preventivas que incluye la limpieza, el ensanchamiento y la adecuación de canales y canaletas, el mantenimiento de lagunas de retención, cruces y bocas de tormenta, además del acondicionamiento de taludes en distintos sectores de la ciudad.

"Los trabajos se vienen realizando a buen ritmo. Sabemos que la naturaleza puede ser implacable, pero haremos todo lo posible por minimizar los riesgos. La prevención se construye entre todos", afirmó Oviedo.

El funcionario también destacó que la planificación responde a una política impulsada desde el Ejecutivo local para proteger tanto a los vecinos como a la actividad productiva.

"Nuestro intendente nos pide todos los días trabajar para cuidar al vecino, cuidar su industria y cuidar nuestros recursos", sostuvo.

Desde la Municipalidad remarcaron que el objetivo es que la ciudad llegue preparada al período de mayores precipitaciones, fortaleciendo la infraestructura y la articulación entre organismos para responder con rapidez ante cualquier emergencia.